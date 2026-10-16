Orquestra Sinfônica Infantil Criança Cidadã: abrindo portas para um futuro de dignidade 

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Assisti ao mais diferenciado, irrepreensível e emocionante dia das crianças nesse 12 de outubro, no Teatro Luiz Mendonça com a estreia do 1º concerto da Orquestra Sinfônica Infantil Criança Cidadã. Foi uma tarde maravilhosa, de diversão e emoção, da abertura ao encerramento do espetáculo, onde a magia tocou profundamente, não só a minha alma, mas de todos os presentes.

No palco, estavam 175 garotos de 7 a 14 anos, para uma apresentação. Começaram a tocar e, aos poucos, foram encantando a todos, magistralmente regidos pelo maestro venezuelano Ramón Pérez, que, fugindo da indumentária clássica, optou por um belíssimo traje artístico, que mais parecia saído de um conto de fadas, estimulando a imaginação e encantando a gurizada.

Foi impactante a estreia da Orquestra Sinfônica Infantil Criança Cidadã. É sempre comovente vê-los emocionados e emocionando a todos. A felicidade era visível estampada nos rostinhos fascinados por novos horizontes, novas possibilidades em suas vidas. Esses sonhos foram a melodia mais bonita desses pequenos musicistas transformando talentos para uma plateia de 7- a 70+.

Além da orquestra, o coral foi um show à parte em uníssono com a sinfônica.Os palhaços comandando o espetáculo como mestres de cerimônia, uma atração à parte. Lindos, levaram a criançada ao delírio.Sempre uma surpresa surgia durante o espetáculo, descendo do teto para a plateia, balões coloridos.Tudo milimetricamente preparado, mostrando que havia um planejamento com muito amor. Literalmente, o amor estava no ar.

Notava-se que a alegria, nesse projeto de música, não é só permitida. É incentivada.Que tarde memorável, um transbordamento de brilhos, de alegria, para as estrelinhas da tarde. Lembrei de uma citação de um ex-aluno, hoje mundialmente conhecido, Antonino Tertulian, que sempre repete: ¨todo show é um espetáculo, mas nem todo espetáculo é um show”. Essa estreia dos menininhos da OCC foi um espetáculo, um show!

A OCC me conquistou e ainda me encanta e me surpreende, mesmo após 20 anos de concertos, os mais variados e deslumbrantes. Guardarei nas minhas memórias afetivas a grandeza e o encanto desse dia. Por tudo isso, parabéns a todos que fazem acontecer essa Orquestra Cidadã, por mais este evento inesquecível. Que seus acordes continuem servindo de inspiração. O fascínio continuará sempre como tesouro indissociável da história musical de Pernambuco, abrindo portas para um futuro de dignidade e cidadania. Uma linda estreia. Amei tudo.





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