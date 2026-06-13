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OPINIÃO Os 30 anos da Lei de Propriedade Industrial e os desafios da economia do conhecimento

Em 2026, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) escolheu como tema do Dia Mundial da Propriedade Intelectual o lema “PI e o esporte: em suas marcas, preparar, inovar”. A escolha dialoga diretamente com a realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, um dos maiores exemplos globais de como marcas, tecnologia, direitos de transmissão e licenciamento movimentam a economia contemporânea.

No Brasil, porém, o debate sobre propriedade intelectual ganha uma dimensão adicional neste ano. Em 2026, também se completam 30 anos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), marco jurídico que consolidou a proteção de marcas, patentes, desenhos industriais e outros ativos intangíveis que hoje representam parcela significativa do valor das empresas.

Quando a legislação entrou em vigor, o ambiente de negócios era profundamente diferente. A economia ainda estava fortemente concentrada em ativos físicos, capacidade produtiva e patrimônio material. Três décadas depois, a realidade mudou. O valor das organizações está cada vez mais associado à inovação, à tecnologia, à reputação de suas marcas e à capacidade de transformar conhecimento em vantagem competitiva.

Nesse cenário, a propriedade intelectual deixou de ser um tema restrito a departamentos jurídicos ou grandes indústrias. Ela passou a integrar a estratégia empresarial de companhias de todos os portes e setores. Uma marca bem posicionada, uma tecnologia protegida, um desenho industrial diferenciado ou um processo inovador podem representar vantagens decisivas em mercados cada vez mais competitivos.

O próprio universo esportivo ilustra essa transformação. Hoje, o esporte movimenta uma complexa cadeia econômica baseada em ativos intangíveis. As marcas de clubes, federações e atletas geram receitas bilionárias por meio de licenciamento e merchandising. O direito autoral protege transmissões, produções audiovisuais e plataformas digitais. Patentes resguardam tecnologias aplicadas a equipamentos, materiais esportivos e sistemas de análise de desempenho. Desenhos industriais protegem produtos e uniformes que se tornam símbolos reconhecidos globalmente.

Mas o alcance da propriedade intelectual vai muito além dos gramados. Ela está presente no desenvolvimento de softwares, na indústria farmacêutica, no agronegócio, na economia criativa, nas franquias, nas startups e nos mais diversos segmentos da economia digital. Em comum, todos esses setores dependem da capacidade de proteger e explorar legalmente ativos que não podem ser tocados, mas que possuem enorme valor econômico.

Ao longo de seus 30 anos, a Lei de Propriedade Industrial contribuiu para criar um ambiente mais seguro para investimentos em inovação. A proteção conferida às marcas fortaleceu a identidade empresarial. O sistema de patentes estimulou a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A tutela dos desenhos industriais permitiu valorizar design e diferenciação. Já os mecanismos de repressão à concorrência desleal ajudaram a preservar a integridade do mercado.

Os desafios, entretanto, continuam evoluindo. A transformação digital acelerou a circulação de informações, ampliou a exposição das marcas e reduziu fronteiras geográficas para a atuação empresarial. Ao mesmo tempo, novas tecnologias, como a inteligência artificial, levantam discussões inéditas sobre autoria, titularidade e proteção de ativos intelectuais. O cenário exige atualização constante das empresas e de seus mecanismos de proteção.

Ainda assim, um problema recorrente permanece o mesmo: muitas organizações só percebem o valor de seus ativos intangíveis quando enfrentam uma disputa judicial, buscam investidores ou passam por processos de fusão e aquisição. Não são raros os casos de marcas sem registro, contratos mal estruturados ou tecnologias que deixam de receber proteção adequada justamente quando começam a gerar valor.

Por isso, os 30 anos da Lei de Propriedade Industrial representam mais do que uma data comemorativa. Constituem uma oportunidade para refletir sobre o papel estratégico da propriedade intelectual no desenvolvimento econômico do país. Em um ambiente cada vez mais orientado por conhecimento, criatividade e inovação, proteger ativos intangíveis deixou de ser uma preocupação acessória para se tornar uma condição essencial de competitividade.

O tema escolhido pela OMPI para este ano ajuda a tornar essa realidade ainda mais visível. Seja nos grandes eventos esportivos que mobilizam o planeta, seja nas empresas que inovam diariamente nos mais diversos setores, a propriedade intelectual continua desempenhando uma função central: transformar ideias em patrimônio, criatividade em valor econômico e inovação em desenvolvimento.

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