A- A+

Bloco das Flores por onde passa / Semeia com tal graça ao som de lindas canções / Os esplendores dessa alegria / Que as almas extasia e apaixona os corações - Viva a folia do Carnaval / Intensa alegria, sem outra igual / Que olvidar faz a dor ferina / Que nos ensina a sorrir e amar...



Essa bela composição de Raul Moares, a Marcha da Folia, feita para o Bloco das Flores (1920), música e letra, diz muito. Às duas primeiras estrofes, do hino da centenária florida agremiação lírica recifense, é mais que uma evocação ao Carnaval. Elas traduzem um sentimento de leveza e liberdade interior, à alegria dos brincantes da milenar festa de Momo, uma festa de todos, de momento, induzida por histórias e saudades - ano a ano.



Raul Moraes é irmão de Edgar Moraes, músicos expoentes do frevo de bloco lírico, como outros, múltiplos, de frevo de rua e de frevo canção: Nelson Ferreira, Levino, Capiba, Nigro, João Santiago, José Menezes, Antônio Maria, Luís Bandeira... Não posso esquecer jamais, os saudosos foliões, que ficaram na história dos nossos carnavais.



O Carnaval, historicamente, é uma comemoração alegre a uma colheita semeada. Nesse sentido, entre tantos semeadores carnavalesco, o Governo de Pernambuco foi muito feliz, neste ano, em homenagear, em vida, três grandes figuras do nosso Carnaval: Claudionor Germano, Alceu Valença e Lia de Itamaracá.



Claudionor Germano, longevo nome do nosso meio artístico, é um dos responsáveis pela consolidação do frevo como referência musical da terra. São centenas de músicas gravadas. Comandou centenas de bailes, dentre eles, os outrora glamourosos Bal Masqué (o mais antigo do Brasil) e Municipal - à semelhança, o filho Nonô Germano herda o legado.



Alceu Valença, músico, compositor e cantor, reconhecido internacionalmente, autor de inesquecíveis canções, se tornou na maior atração do atual Carnaval. É uma tradição que, no Marco Zero, no Bairro do Recife Antigo, em um cenário cinematográfico, na terça-feira, à noite, Alceu realize o espetáculo final, o ápice da festa, para uma multidão que se diverte, canta e dança, ao som de frevo, até a alta madrugada, acompanhando-o, nos sucessos dos tempos ideais.



Lia de Itamaracá, nasceu na Ilha de Itamaracá, onde vive e desenvolveu todos os dotes na ciranda, desde criança, sendo o destaque da modalidade musical. A ciranda é uma música e dança popular comunitária, para brincar em qualquer época e lugar. Melódica, de ritmo, canto e letras simples, cabe até improvisos, a participação é livre, a quem queira entrar, na roda do cirandar.



Revendo na imaginação, apareceu essa história: Olinda, quero cantar, a ti, esta canção... assim, a saudosa Miúcha (Heloísa Maria Buarque de Holanda), com o seu peculiar sorriso, cantava esse trecho do hino do Elefante de Olinda, quando a encontrava, no Rio, no verão carioca e nas idas avulsas. Ela adorava o Carnaval de Olinda. Nos primeiros anos de 1980, ficava hospedada na casa de uma irmã, no Largo de São Francisco, em frente a Igreja da Ordem Terceira (1585), onde marcava encontro com os amigos. O primo e pesquisador Bartolomeu Buarque de Holanda, um amigo em comum, também vinha, na comitiva carnavalesca. E como bloco é o que não falta em Olinda, em todas as direções, subindo e descendo ladeiras, logo saíamos atrás de um deles... e seguia Miúcha, com toda animação, no meio do povo; às vezes, olhava para trás e perguntava: cadê Bebel? A sua filha adolescente, Bebel Gilberto, mas já uma foliã da Marim dos Caetés.



A vida segue. “Quem canta seus males espanta”, falou o Dom Quixote de la Mancha. Então, gente, vamos cantar: Eu quero entrar na folia meu bem, você sabe lá o que é isso...



*Administrador de empresas (UFPE) e membro da Asociación de Cervantistas

Veja também

OPINIÃO O que já é conhecido de outros carnavais