Os limites da razão: como a ciência ilumina a crença em Deus

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Antes de tudo, convém lembrar que a ideia de que a moralidade seja uma exclusividade da religião não resiste ao exame da história. Há inúmeros exemplos de líderes profundamente religiosos associados à opressão e à crueldade, como o rei francês Luís XI, bem como de episódios em que a religião foi utilizada para legitimar atrocidades, a exemplo do lema “Deus conosco”, estampado nas fivelas dos cintos das tropas nazistas. A crença em Deus pertence ao foro íntimo e à consciência de cada indivíduo. Ainda assim, a matemática, com seu rigor lógico, oferece uma perspectiva distinta para examinar essa questão.

Nascida do zero — em um estado de latência —, a sequência de Fibonacci forma-se pela soma dos dois termos anteriores para gerar o seguinte (0, 1, 1, 2, 3, 5...). À medida que a sequência avança, a razão entre um termo e seu predecessor converge para a Proporção Áurea (1,618...), uma constante matemática amplamente associada à harmonia das formas encontradas na natureza.

Para muitos estudiosos e pensadores, a recorrência desse padrão em organismos vivos, estruturas biológicas e fenômenos naturais constitui um forte indício de design inteligente. Essa harmonia matemática é interpretada como a assinatura intencional de uma criação, unindo o macro e o microcosmo em uma mesma linguagem geométrica, presente desde a dupla hélice do DNA até a organização das galáxias.

A natureza progressiva e historicamente dependente da sequência também evoca a ideia de uma evolução contínua da fé, na qual cada etapa se apoia na anterior para alcançar um desenvolvimento maior. Sob essa perspectiva, a ordem, a precisão e a beleza do universo refletem a obra de um Arquiteto imutável. Para aqueles que defendem essa visão, tal coerência constitui uma evidência de que a vida não é fruto do acaso, mas da ação de uma inteligência superior que sustenta e harmoniza toda a existência.

A beleza matemática revelada pelas espirais naturais une ciência e metafísica. Como o antigo Tabernáculo, também, foi edificado sobre esses padrões geométricos fundamentais, deduzimos que tanto o santuário quanto o universo compartilham da mesma origem. O que o ceticismo vê como mero acaso, a fé enxerga como design deliberado. A matemática é a linguagem de Deus. Através do código infinito de Fibonacci, a assinatura do Criador se revela no tecido da realidade, convidando o homem a decifrar a Inteligência que governa o cosmos.

Na década de 1940, o matemático Kurt Gödel desenvolveu uma versão formal da prova ontológica, concluindo que a existência de um ser absolutamente perfeito é logicamente necessária. Em outra perspectiva, a célebre observação do físico Eugene Wigner sobre a extraordinária eficácia da matemática na descrição do universo levou muitos a considerar que a própria estrutura da realidade aponta para uma inteligência ordenadora.

Nessa mesma linha, os engenheiros Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnassies, autores de “Deus: A Ciência, as Evidências”, e o filósofo Stephen Meyer, em “O Retorno da Hipótese de Deus”, recorrem a descobertas recentes da cosmologia e da biologia para sustentar que a complexidade do universo e da informação contida no DNA constitui um conjunto de evidências racionais em favor da existência de um Criador inteligente.

A crença e a descrença continuarão existindo, assim como a virtude e o erro se manifestam em todos os grupos. Entretanto, os avanços da cosmologia, da física e da biologia molecular evidenciaram um universo de complexidade, precisão e ajuste extraordinários. Nesse contexto, a hipótese de um Criador passou a ser considerada por muitos como uma explicação mais consistente do que a atribuição de toda essa ordem ao acaso. Assim, à luz das evidências disponíveis, a questão central deixa de ser se a realidade pode ser explicada apenas por processos aleatórios e passa a ser qual hipótese possui maior poder explicativo diante dos dados observáveis.







* Professor emérito da UFPE, membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.





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