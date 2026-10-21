Os milagres de Paloma Jorge Amado

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O presente recebido de Paloma Jorge Amado, no Pelourinho, durante o seu festival, há um par de meses, é como um camafeu de papel. Uma coleção de dez crônicas que podíamos chamar de liliputianas. Todos os textos foram por ela escritos, ilustrados e confeccionados.

Milagres que vivi é o título. Livrinhos inconsúteis, pois não têm costura nem cola. Os volumes foram dobrados à mão. Tipos graúdos, nenhuma página numerada (nem precisava: a crônica narrada flui bem fácil e ligeira). De minuto a minuto, as folhas diminutas nos contam sobre o “milagre” do anel, do Bori, das inexplicáveis falas emboladas e fotos borradas, de um telefonema em nome de Oxalá etc. Vários e vários bonitos temas da vidinha de todos os dias, como contas de búzios. Em cada um deles a certeza dita por Jorge à filha Paloma: “não há o que explicar, basta acreditar”.

Não faltará quem se lembre da Tenda dos milagres. Trata-se de coisa mais simples e despretensiosa. Como se o leitor fosse a comadre ou compadre em conversa-leitura de breves histórias de cotidianidade e afeto.

A primeira frase dos Milagres de Paloma é: “No dia 26 de dezembro de 2026 morreu Carmen, a nossa Nenem.” Como neste ano em que estamos o último mês ainda não aconteceu, certamente houve aí uma troca de um número do passado por um do futuro. O que serve de licença poética para sublinhar o mistério, com o mesmo M da palavra milagre, enorme e riquíssimo tema.

Quando se trata de milagre quase não há acordo. Uns acreditam, fervorosamente. Outros, negam, de modo taxativo. A própria frase “à espera de um milagre” parece apontar para uma dupla remissão a uma espécie de recurso final, quando tudo parece negar um êxito. Nessa redundância, dá para colocar na mesma caixa de pandora o milagre e a esperança, que, não raro, são uma coisa só. A despeito do pessimismo melancólico do poeta Fernando Pessoa, que, certa vez, escreveu: “onde pus a esperança as rosas murcharam logo.”

Os milagres narrados por Paloma nada têm de especulação ou incerteza. Daí o caráter afirmativo explicitado no verbo: “que vivi”. Como o Neruda que, ao escrever uma das suas memórias usou o mesmo recurso, para acentuar as confissões de si e para si, nada agostinianas. Os milagres de Paloma são assim: vívidos.

Há coisas cuja discussão não leva a lugar nenhum. Noutras, a tentativa de definição parece mais simples do que realmente é. Como o milagre. Justamente o indefinível, para quem crê. Dois articulistas de jornais espanhóis, no fim do século 19, debateram, arduamente, a definição de milagre.

Um afirmou que o milagre é uma modificação das leis da natureza ou uma exceção à lei natural, e mais disse: o milagre é um feito surpreendente e inexplicável no estado de nossos conhecimentos. Melhor do que isso está no famoso versículo da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem…”



* Escritor, historiador e antropólogo. Membro das Academias Pernambucana e Paraibana de Letras.

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