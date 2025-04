A- A+

O mundo saiu da zona de conforto com o tarifaço de Donald Trump. Alguns reagiram com a cabeça, outros com o fígado, muitos ficaram perdidos. Um jornalista do Financial Times comparou o tarifaço de Trump à revolução cultural de Mao Zedong no início da década de 1970.

Trump mexeu com a burocracia, os intestinos da administração dos Estados Unidos e, diferentemente de Mao, sabe que seu prazo é curto: termina em 2029. Acho que há um pouco de exagero nisso e creio que os Estados Unidos, com seu enorme poder de resiliência, sairão deste processo ganhando mais do que perdendo.

As consequências sobre o futuro, claro, ainda são imprevisíveis. Há uma insegurança generalizada típica do desconforto, como mostrou o Wall Street Journal, com os norte-americanos correndo para comprar bens de consumo antes que o preço suba por causa das tarifas.

É bem possível que a popularidade de Trump sofra uma queda significativa, caso sua política protecionista provoque inflação e diminua a capacidade de consumo da população. Daqui até 2029, muita água vai correr debaixo da ponte e, como ensinou Maquiavel, o mal se faz primeiro.

A reportagem do WSJ registra aumento de preços no comércio para produtos que já estavam nas prateleiras antes do “Liberation Day” de Trump. Este tipo de coisa se dá no mundo todo e já vimos este filme por aqui centenas de vezes.

No Brasil, o que mais chamou a atenção nesta semana foi a capacidade de reação da bancada do agro no Congresso. Ao longo das duas últimas décadas, a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) e o IPA (Instituto Pensar Agro) passaram por um processo de profissionalização exemplar. É o Brasil que dá certo comandando o processo. São os profissionais mostrando como se faz.

Não é por acaso que o agro ganhou força política e colhe uma safra recorde de resultados. O último deles foi a Lei da Reciprocidade, instrumento pelo qual o governo poderá reagir à altura toda vez que nossos parceiros comerciais criarem dificuldades para nossos produtos.

Esta lei já era bala na agulha do agro faz tempo. Desde que a União Europeia resolveu impor restrições aos produtos brasileiros por questões ecológicas, aprovando uma lei maluca que proíbe a compra de produtos produzidos em zonas desmatadas, ignorando completamente nosso Código Florestal.

A Europa assistiu nos últimos 50 anos a um aumento exponencial da competência dos produtores brasileiros, enquanto crescia a incompetência do seu setor agrícola, cada vez mais dependente de subsídios governamentais. Enquanto o agro europeu anda na cadeira de rodas dos subsídios, o nosso caminha pelas próprias pernas.

Diante do tarifaço de Trump, a bancada do agro agiu com a cabeça, uniu governo e oposição, aprovando a lei que agora servirá para dar pronta resposta às penalidades impostas aos nossos produtos. Este caso é exemplar, porque mostra a relevância política de um setor num assunto o qual, não faz muito tempo, era dominado pela CNI e a Fiesp. O agro, com seu profissionalismo, tomou a frente na defesa dos interesses do país, foi atrás dos resultados e colocou-se acima das picuinhas políticas da esquerda e da direita.

Poucos países experimentaram o grau de internacionalização do agro como o Brasil. Há alguns anos, acompanhei o então ministro Blairo Maggi num périplo pela Ásia e pude ter a exata medida do prestígio do agro brasileiro. No mercado de Xangai, um dos maiores centros de venda de proteína animal do mundo, os compradores pediam as carnes brasileiras pelo número do SIF (Serviço de Inspeção Federal). Os pés de galinha expostos, uma iguaria para os chineses, pareciam ter saído de um salão de manicure de tão perfeitos.

O Brasil vende para os Estados Unidos suco de laranja, café, celulose, carne, açúcar, madeira e até sebo bovino, entre outros itens do agro. A tendência, com a tarifa de 10% imposta pelo governo Trump, é que estes produtos fiquem mais caros para o consumidor norte-americano. Mas esta situação pode ser passageira.

O Brasil tem uma vantagem, um diferencial competitivo sobre o produtor dos Estados Unidos, que é a nossa produtividade. Nós conseguimos produzir mais e melhor a cada ano, o que permite reduzir custo e preço, tornando nossos produtos ainda mais competitivos. Se o governo deixar o produtor e a Embrapa trabalharem, esta tarifa do governo Trump será devidamente engolida pelo nosso agro.

É líquido e certo que o mundo iniciou uma nova era. Todos apostam que os EUA serão os grandes perdedores, mas isso é só um palpite, porque ninguém sabe como vai funcionar. Trump virou o comércio internacional de ponta cabeça. Há quem imagine o Brasil sendo jogado nos braços da China e os Estados Unidos isolados do resto do mundo.

Bobagem. Nem o Brasil será dominado pela China, embora seja ela nosso maior parceiro comercial, nem os Estados Unidos irão para o ostracismo. O Brasil, por tradição e um ranço cultural vindo dos tempos da República Velha, é uma das economias mais fechadas do mundo. Pagamos um preço altíssimo pela teimosia em nos mantermos fechados, como se deu com a política de proteção da indústria brasileira de informática nos anos 1980, cujo resultado foi um só: mais atraso.

Os Estados Unidos são produtores de conhecimento e de inovação. A indústria deles se espalhou pelo mundo em busca de custos menores e lucros maiores e não é outro o motivo que levou a Apple a investir na China, a Nike produzir no Vietnã ou empresas de call centers se instalarem na Índia. A economia é movida a lucro, seja ela chinesa ou norte-americana. Trump só terá sucesso com consumidores satisfeitos e empresários lucrando.

Se não for assim, seu Donald corre o risco de ficar igual ao presidente da piada, contratado para tornar a companhia mais produtiva. No 1º dia, saiu andando pela empresa e deu com um rapaz encostado na parede, as mãos no bolso, puro tédio.

“Quanto você ganha?”, pergunta. O rapaz responde: “R$ 1.000, doutor”. Ele tira o dinheiro do bolso, dá ao moço e diz: “Some daqui. Está demitido”. Em seguida, pergunta ao gerente: “O que este imbecil fazia aqui?”. E o gerente: “Nada, ele veio entregar pizza e estava esperando o pagamento”. Moral da história: você só acerta a mão quando conhece muito bem com quem e o que está lidando.



