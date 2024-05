Os reajustes abusivos dos planos de saúde

A- A+

Com a determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS) pela suspensão das correções dos valores de mensalidades de planos de saúde no ano de 2020, referente à pandemia, as operadoras de saúde têm se aproveitado para aplicar reajustes abusivos, principalmente, nos coletivos por adesão. Tais planos, por sua vez, não seguem o regulamento da ANS, no que pese ser uma preocupação antiga, uma matéria recorrente debatida nos Tribunais.



A preocupação tem gerado grande ansiedade nos segurados que, provavelmente, em um futuro muito próximo, não conseguirão mais manter os pagamentos dos planos de saúde em dia, em razão dos valores elevados e dos reajustes abusivos aplicados e ficarão sem a cobertura da saúde suplementar. É de suma importância a regulação do Estado na aplicação do direito social à saúde, com a participação direta da ANS como reguladora em diversos aspectos. Sobretudo por não haver mais a comercialização de categorias de planos de saúde individual pela maioria das Operadoras de Saúde, bem como facilidades de contratações.

Os contratos existentes sofrem reajustes ilegais e abusivos e as operadoras de saúde não mais dispõem de comercialização de novos planos, principalmente na categoria individual, fazendo refém os beneficiários mais antigos, sobretudo os idosos, deficientes ou com alguma necessidade especial que necessite de tratamento contínuo. No cenário atual dos reajustes, temos reajustes em planos individuais e familiares regulamentados pela ANS. Contudo, nesses tipos de planos, especialmente se contratados antes de 1999 (Lei n. 9.656/98), há diversas abusividades possíveis e verificáveis, no que tange ao reajuste de faixa etária, o que devem ser verificados pelo judiciário através de ação específica, a fim de garantir o direito do beneficiário.

Quanto aos planos coletivos, as abusividades mais comuns costumam estar nos reajustes anuais e são os planos com as maiores incidências de ilegalidades, por não estarem diretamente regidos pela ANS. Com a ausência de comercialização de planos individuais e familiares pela maior parte das operadoras de saúde, esta modalidade é a mais aderida pelos consumidores e vem ocasionando prejuízos financeiros aos mesmos no tocante aos reajustes abusivos.

Para as Operadoras de Saúde, o atual cenário é o “melhor dos mundos”, pois consegue fazer o que “bem entender”, por não sofrer regimento direto da Agência Nacional de Saúde, aplicando-se o efeito dos “incomodados que se mudem”. O que resta é a vulnerabilidade do consumidor, que é o hipossuficiente do contrato de consumo de adesão. Assim, nos valemos da extrema importância do Poder Judiciário na aplicação efetiva da legislação, para garantir os direitos sociais e da saúde nas relações de consumo de saúde suplementar.

O cenário, como um todo, além de extremamente preocupante, é insustentável, posto que os planos de saúde aumentam anualmente de forma significativa e, muitas vezes, o final desta relação contratual será com a expulsão do segurado do plano por reajustes indevidos, e sem a possibilidade de livre adesão a um novo plano. Estes beneficiários que são reféns das Operadoras de Saúde, na grande maioria são leigos no assunto e acreditam que a cobrança e os reajustes estão corretos, restando apenas o medo e a insegurança em ter o contrato de saúde cancelado.

Diante do triste cenário atual, os beneficiários reféns das Operadoras de Saúde devem procurar um advogado especialista de confiança, logo quando notarem o aumento abusivo na cobrança das mensalidades do seu contrato de saúde. A prática é de suma importância pois, em caso contrário, a manutenção do plano de saúde poderá se tornar inviável em um curto período, prejudicando diretamente o consumidor, sobretudo, aos que realizam tratamento continuado, idosos e os com necessidades especiais.



*Advogada especialista em Direito à Saúde do Escritório Robson Menezes Advogados



