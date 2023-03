Os Riscos Civilizatórios Numa Velha "Senzalização" Disfarçada

A- A+

O Brasil dos fatos históricos incompletos é também de quem tem contribuído para uma sociedade ambígua e disfarçada. Aquela que se expõe, em algumas situações graves, na "zona de conforto" de um escapismo abjeto, instigante e irritante. Tudo em nome da resiliência de uma cultura silenciosa, de "se empurrar com a barriga", os velhos e repetitivos problemas estruturais num permanente exercício de dissimulação. Será que já não chegou a hora de um basta para tanta imoralidade? Ou a nação brasileira prosseguirá firme nessa construção social de fachada, cujo alicerce maior está na excludência?

É de se lamentar que, no rastro de um tempo pautado por tantos exemplos de cognições, inovações e tecnologias, ainda se possam enxergar no Brasil cenas de um retrocesso implacável. E todo esse desmantelo tem-se dado, mesmo que essas ferramentas da evolução humana estejam facilmente ao alcance das mentes e das mãos sãs. Infelizmente, parte significativa da sociedade tem gerado provas estúpidas do emburrecimento de muitos dos seus agentes que, independente de suas próprias ignorâncias, seguem o repertório ritmado da intolerância e do preconceito. Tristes cenas cotidianas tem-se mostrado afinadas com o caos social que se impregnou nos recantos do país. Num total desrespeito com a diversidade que deveria orgulhar cada um dos brasileiros. Decepção e vergonha tomaram conta de mim.

Justo eu, que me sinto como um nordestino bem resolvido e envolvido com a identidade dos sulistas (sou neto de avó catarinense e tenho profundo apego aos valores gaúchos), fiquei duplamente chocado com as agressões expressas por uma minoria ignorante e emburrecida. Os fatos, em si, que se deram na serra gaúcha - que tão bem conheço - representaram atos que, na essência de uma contradição histórica, evoluíram da violência física e do desrespeito às regras trabalhistas, para uma demonstração de modos covardes de preconceito: de nível de renda, de raça, de origem regional e formação cultural. Explícitas formas (até criminosas) de negacionismo aos valores de uma diversidade, da qual os agressores de hoje constituiram e comstituem parte integrante. Portanto, um valor identitário digno do respeito que faltou às vítimas.

A questão que se ampara na denúncia e constatação de ambiente de trabalho impróprio e seus condicionantes, dados pelo modo desumano e preconceituoso de lidar com a mão de obra contratada, por si, já se mostra como um problema indefensável. Pior que isso, foi descobrir duas situações criminosas. Primeira, o tratamento violento reservado apenas ao grupo nordestino, cuja evidência se ampara no "acorda demônio, pois baiano bom é baiano morto". Segunda, na fala daquele vereador aloprado, que conseguiu num breve trecho do seu discurso, consagrar todos tipos de crime associados aos preconceitos que sua ignorância e burrice foram capazes de engendrar. Vale até realçar alguns pontos, para que esse absurdo não avance como contágio de intolerância e dissimulação

Ao citar a "qualidade dos serviços" prestados pelos argentinos, o tal vereador não aliviou no seu preconceito de nível de renda, pois não conseguiu disfarçar sua visão supremacista do patrão, enquanto trato mais ameno nas relações humanas, no ambiente de trabalho. Negar o fluxo migratória foi sua maior contradição, posto que a história da sua região foi consagrada por imigrações não tão diferentes e explicada pela presença de pobres. Dizer que os nossos conterrâneos gostam mesmo é de "bater tambor nas praias" e que só querem saber de "carnaval e festas" é algo que excede a ignorância e a burrice, uma vez que as atitudes criminalizam o ensandecido falastrão. No fundo, suas palavras revelam preconceitos de raça e origem e um sentimento de ódio perante a diversidade cultural. Discursos assim só servem para estimuar a exclusão, da qual pretos, nordestinos e artistas, que compõem nosso rico e plural tecido social, são desumanamente tratados como seres descartáveis.

É muito triste constatar que, em pleno século XXI, a profecia de Joaquim Nabuco sobre a incompletude da Abolição fosse tão resistente. De fato, a "senzalização" tem-se dado nesses 135 anos em formas variadas de exclusão, cujo cerne do erro histórico cometido se explica pela falha do modelo educacional. Exatamente, o que nosso amigo e pensador Cristovam Buarque tem chamado de "última trincheira da escravidão". Só que Nabuco e Buarque, nos seus distintos momentos, jamais imaginariam que acontecesse algo ainda pior. Aqui me refiro ao rigor da expressão que chamo de "sezalização", pelo tom dado por maus brasileiros, que insistem submeter ao "modus vivendi" da senzala do século XVIII, outros brasileiros que odiosamente julgam como menores.

Cabem aos demais brasileiros, racionais na civilidade, darem um basta às excrescências de agressões repetidas e criminosas. Não deveremos mais nos esconder pelos escapimos de sempre, para disfarçar uma covardia de não querer enfrentar, de peito aberto, nossos dramas sociais. Esse é o marco civilizatório que tanto carecemos.

* Economista e colunista da Folha de PE

