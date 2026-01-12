Os silos do Recife como marco de reinvenção urbana

A- A+

As cidades que conseguem se reinventar sem romper com a própria identidade têm algo em comum. Elas transformam o passado em ativo para o futuro. O Recife é um desses exemplos. Uma cidade moldada pela água, pelo porto, pela indústria e por uma permanente capacidade de adaptação. É nesse contexto que se insere a conclusão do retrofit dos antigos silos do Moinho Recife, uma das intervenções urbanas mais emblemáticas já realizadas no Bairro do Recife.

Em 2026, a Moura Dubeux entrega oficialmente os residenciais Silo 215 e Silo 240. Onde antes funcionavam estruturas industriais dedicadas à moagem e ao armazenamento de trigo, surgem agora edifícios residenciais que devolvem vida, movimento e permanência humana a uma área estratégica do centro histórico, vizinha ao Porto do Recife e ao polo de inovação do Porto Digital.

Por décadas, os silos integraram a engrenagem econômica portuária. Com o encerramento das operações em 2009, essas estruturas centenárias permaneceram inativas, como testemunhas silenciosas de um ciclo que havia se encerrado. O desafio que se impôs foi decidir entre demolir e apagar esse passado ou reinterpretá-lo à luz das novas demandas urbanas. A escolha pelo retrofit foi, acima de tudo, uma decisão de cidade.

Transformar silos industriais em moradias vai além da construção civil. Representa a convicção de que o crescimento urbano pode partir da reocupação inteligente de áreas consolidadas, respeitando a memória arquitetônica e estimulando novos usos. É também uma resposta ao debate sobre como tornar os centros históricos novamente habitáveis, vivos e integrados ao cotidiano das pessoas.



Do ponto de vista da engenharia, o retrofit deles foi um dos maiores desafios já enfrentados pela empresa. Trabalhamos com edificações erguidas há mais de um século, sem documentação estrutural consolidada. Foram necessários ensaios avançados, escaneamento por nuvem de pontos e soluções desenvolvidas com precisão centimétrica. Em parte do Silo 240, a estrutura precisou ser demolida e reconstruída para garantir segurança e desempenho.

O projeto também reforça o compromisso com sustentabilidade e economia circular. O reaproveitamento da estrutura evitou a geração de grandes volumes de resíduos e reduziu o consumo de novos insumos. Materiais removidos foram reutilizados no próprio território e o aço foi reciclado. Sistemas de captação de água da chuva foram adotados durante a obra.

O ineditismo da iniciativa ultrapassou as fronteiras do estado e do país, com reconhecimento em prêmios nacionais de engenharia e inovação. Mais do que um empreendimento, os silos representam um novo capítulo para o Bairro do Recife. A chegada de moradores amplia o fluxo de pessoas, fortalece o comércio local e contribui para um cotidiano mais ativo e seguro.

Transformar estruturas centenárias em moradias contemporâneas é um gesto de compromisso com a história, com a sustentabilidade e com uma visão de cidade mais integrada e humana. Quando a história encontra o futuro, o Recife ganha e reafirma sua capacidade de se reinventar sem perder a alma.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também