Em 1965 mais de cem jovens começaram o curso de Direito na Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. Muitos ficaram pelo caminho e outros entraram no curso vindos de outras instituições de ensino superior. O resultado é que depois de cinco anos, noventa e seis colaram grau nos degraus da tradicional escola, a primeira a funcionar no Brasil, um pouco antes da Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo.

Até agora se encantaram, pode ser mais, trinta e sete, e dezesseis se reuniram, para comemorar os cinqüenta e seis anos de formatura. Aliás, todos os anos os bacharéis de 1969 da Faculdade de Direito se reúnem para recordar os bons tempos passados naquela tradicional instituição de ensino superior. O encontro foi realizado no Ilha da Kosta, nas Graças, como já foi realizado em duas vezes anteriores.

Os sobreviventes presentes foram Adonis Costa e Silva, Álvaro Borba, Ana Maria Pastich, Carlos Lapa, Dora Albuquerque, Frederica Kriek, Geminiano Jurema, Lúcia Lins, Lúcia Noya, Nelito Moreira, Nivaldo Mulatinho, Norma Gerjoy, Paulo Carneiro, Ricardo Guerra,Tânia Passos e Teca Leite.

A esta altura os antigos meninos agora estão quase na faixa dos oitenta anos, com poucos ainda quase lá. Na ocasião houve comemoração dos oitentinha de Têca Leite, com corte de bolo, canto dos parabéns e, até, o habitual grito no final.

Coube a José Álvaro Pereira Borba fazer a homenagem aos colegas e professores que se encantaram, emocionando aos sobreviventes, pois não sabemos se um de nós não estará presente no próximo almoço de confraternização. Tudo terminou com a oração do Padre Nosso.





