Os tempos mercenários

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Como conquistar amigos e influenciar pessoas. Há exatos 90 anos publicou-se esse livro de Dale Carnegie. Diz o ditado popular: se conselho fosse bom não seria dado, e sim vendido. É isto o que faz o autor. Vende os seus conselhos, ensinando como aplicar às complexas relações humanas truques simples para vencer.

Se os humanos são peritos em ferramenta desde o início dos tempos, o seu próprio convívio deve ser instrumentalizado, para a sobrevivência e o êxito. Custe o que custar.

Uma pessoa gasta boa parte do seu tempo fazendo caras e bocas, e tentando ser vista num quem-me-quer interminável. Emprestando, alugando, vendendo relações. Num jogo de persuasão e dissuasão, de sedução e ilusão. Tudo para ser querido, reconhecido, ou obter boas posições, liderança ou poder.

Se não há sorriso sem gato, cada gesto assim pressupõe um bote ou metas a atingir na selva social. A vida passou a ser pouco mais do que um departamento de vendas. Tudo envolve uma intenção, um para quê. Mesmo que as coisas pareçam ter cada vez menos valor, têm um preço cada vez mais alto. Mas esta história, obviamente, não começou agora; apenas se intensificou, e muito.

Na sua juventude, Gilberto Freyre, a propósito de comentar o livro de H. L. Mencken e George Jean, “The American Credo”, teceu algumas observações sobre a mentalidade americana: “No prefácio ao 'Credo' os autores negam ao 'homo americanus' o título que tantas vezes lhe dão de 'money maker'. Para eles, o que há de mais vivo no caráter americano é a ansiedade de subir de posição social."

Em outro texto, da mesma época, ele resolve atribuir preços a gestos ou partes dos corpos de famosos. Exemplos: o do sorriso do antigo ator Douglas Fairbanks fixa em 20 mil dólares e os cachos dos cabelos de Mary Pickford em 30 mil. Os pés de Charles Chaplin: só 10 mil. O cérebro do célebre inventor Edison pouco supera um milhão de dólares. Em compensação, o de sua amiga, a poetisa Amy Lowell, 2.500.000.

Argumenta Freyre que estimar vem de "aes", a acepção para dinheiro em latim, e que "apreciar descende desta avó execrável: ad-pretium." Apreciar, por esse argumento, é simplesmente dar preço. Acrescenta:

"Convenho em que criticar, dando preços, é método primitivo. Imagino que o primeiro crítico - homenzarrão peludo, de ventas chatas e braços muito longos - disse do corpo nu e tentador duma fêmea: vale cinco búfalos e dez gazelas."

O argumento de que cada pessoa tem um preço existe há muito. Nos tempos atuais, no entanto, chegou a uma crueza dramática. É inclusive tema do novo livro de Radden Keefe: “O filho do oligarca”. Numa entrevista ao jornal El País, ele disse: “Vivemos em tempos profundamente mercenários. Você tem dinheiro?: seja bem-vindo. Você é um criminoso?: não vamos fazer perguntas. E acredito que, de certa forma, essa é a história do nosso século: se você tem dinheiro suficiente, isso basta para justificar uma infinidade de pecados.”







* Escritor, historiador e antropólogo. Membro das Academias Pernambucana e Paraibana de Letras.



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