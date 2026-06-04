Os tubarões do Recife

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Não sei se é a idade, mas cada vez me revolto mais com a dissonância de discernimento de parte da sociedade.

Os recorrentes ataques de tubarões nas nossas praias, me deixam indignado pela inércia, normalização e resignação de toda uma população e seus governantes.



O que vi em um vídeo na rede social, da jovem amputada pelos dentes do tubarão até perto da virilha, é estarrecedor.



Como se trata de um incidente recorrente, agora vem o governo do Estado com uma proposta inócua e inexpressiva diante da emergência.



As sugestões e causas são as mais idiotas e diversas que podemos observar. Um político falou que o tubarão decepou a perna da jovem de 19 anos porque não viu que era um humano. Outros atribuem que eles só atacam em águas turvas nos finais de tarde, como se seu apetite biológico fosse cronológico, bem como, se tubarões tivessem predileção por frutos do mar e não comem carne humana.



Quando garoto, nas praias de Piedade, já pesquei cação com pedaços de filé porque não consegui isca viva, já pesquei com rapalas de plástico sem cheiro e sem vida.



E por aí vai… um festival de bobagens.



Pra mim, esses pseudoambientalistas se assemelham aos pseudopastores que vendem fé para não perderem seus empregos.



Agora a secretaria do CEMIT lançou um edital para capturar o animal e colocar rastreadores para monitorar esses peixes.



Meu Deus!!!! Quanta tolice junta.



Até meus 20 anos vivi nessas praias, onde a abundância e a diversidade da fauna marinha era riquíssima. Acontece, que hoje, os tubarões que estão no topo da cadeia alimentar, se proliferaram de forma desproporcional nesse bioma marinho.



Urge que interrompamos isso, senão privaremos toda uma população de ir às praias, o mais democrático e barato programa dos finais de semana.



Não seria exagero dizer que é também um problema social.



Com minha experiência de moleque, vivida nesse litoral, posso afirmar, sem medo de errar, que hoje existem não centenas, mas milhares de tubarões, sempre a espreita de um banhista.



Outra autoridade deu a sugestão estúpida de que quem entrar no mar deveria ser multado, como se dissesse: “deixem os peixinhos nadar e não os aborreçam”.



O ecossistema quando entra em desequilibro é preciso a interferência dos racionais.



Quando estive há 40 anos no Quênia, e participei de um safári com minha família, facilmente observamos os estragos quando uma manada de elefantes migrava de regiões em busca de alimentos, deixavam um rastro sem fim do pisoteamento e extinção da vegetação por onde caminhavam. Logo depois, li que aquele governo, havia liberado a caça de elefantes de forma programada até o reequilíbrio das savanas e florestas.



Aqui, no nosso país, o TRF1 autorizou o ICMBio a retomar o abate de cerca de 5000 búfalos-asiáticos da Reserva Biológica do Guaporé, em Rondônia, porque os animais amaçavam a biodiversidade.



Então, caros leitores, será preciso que esses tubarões exterminem todos os banhistas domingueiros para agirmos?



Chega desse misto de estupidez e politicagem.



Sejamos pragmáticos e, ao mesmo tempo humanos, o que aconteceu nos últimos dias é inominável diante da inércia politiqueira de governos municipais e estaduais.





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