Os Vikings de Pindorama continuam mamando

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Dedico este artigo ao meu colega o lindo poeta Luís de Camões, o Lula, que era apaixonado por Inês posta em sossego

MONTANHAS DA JAQUEIRA – A bola continua rolando até o domingo 4 de outubro, o primeiro tempo das eleições presidenciais. Dizem que é uma vergonha perder para a remada viking de Haaland. Falso. Vergonha é saber que o crime organizado e o crime avulso se alastram em todos os cantos onde canta o carcará e onde cantava o sabiá. Vergonha é observar que a guarda pretoriana da corrupção já está remando em favor dos gângsters do Master e do INSS, assim como ocorreu na operação LavaJato.

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O viking norueguês Haaland confessou que, fora dos gramados, gostaria de viver numa fazenda, dirigir um trator na lavoura e alimentar suas vacas leiteiras.

O sonho de consumo dos cafuçus do football é cobrir o corpo de tatuagens, desfilar numa Ferrari envenenada, viver cercado de periguetes e cair na gandaia ao som de um funk da pesada, sempre doidão.

Esta é a diferença de culturas.

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Qual o projeto de Nação dos Vikings do poder em Pindorama? Nenhum. O projeto da seita vermelha é distribuir o Bolsa Família em substituição aos empregos, o Gás do Povo, Pé-de-Meia, manipular os índices do IBGE e endividar os alunos do Fies. E mais, bancar bilhões em emendas parlamentares, fomentar a criação de Bets, ampliar o déficit público e abafar os escândalos de corrupção.

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Coitado do nosso Brazil! Atualmente com quase 200 anos de idade, o aiatolá do cordão encarnado pretende perpetuar-se no poder para consolidar o legado da dinastia vermelha.

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Egresso das cavernas, analfabeto de nascença, o guru da seita vermelha foi adotado pela onda politicamente correta como mascote à prova de tempestades e escândalos, ou seja, menas a verdade, como diz Sua Excelência. Os doutores das universidades beijam suas mãos e o consideram mais sábio que os filósofos gregos, o novo Sócrates, que dizia “só sei que nada sei”. Os doutores das leis o absolvem de todos os pecados, até o pecado original do Petrolão.

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Flávio Bolsonaro é o adversário dos sonhos do vermelhão para manter acesa a chama da polarização. Se o patriarca Jair tivesse um pingo de juízo teria apoiado o governador paulista Tarcísio de Freitas como o nome preferencial dos conservadores. Mas, Tarcísio foi preterido na cara dura para Flávio segurar a flâmula do clã. Em segunda opção, o governador Caiado seria um osso duro de roer para as esquerdas. Caiado é agro, o touro é valente.

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Mas, agora é tarde, Inês é morta, como diria meu colega o poeta Luís de Camões, o Lula. Os conservadores apostam todas as moedas no segundo turno, na cogitada união de Flávio, Caiado e Zema. Em sendo Flávio um pato manco, o vermelhão também é manco, a começar pela idade. A diferença é que as esquerdas contam com a indulgência do sistema. O vermelhão é o próprio sistema, o vermelhão é um dilúvio, um dilúvio em forma de gente.





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