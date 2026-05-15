Outubro ou nada

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O velho Brasil, contaminado por desarranjos políticos, econômicos e sociais, aguarda ansiosamente a chegada do mês de outubro, revelando que o que interessa mesmo, para gregos e troianos de todas as tendências e matizes, é a garantia do assento no Olimpo dos deuses, talvez seguindo o exemplo de fora, ou seja, priorizar a ocupação de territórios geográficos e políticos de exuberante evidência: "se quiser vender eu compro, mas se não quiser eu tomo", contrariando regras e princípios democráticos garantidores da soberania das Nações, por enquanto aqui na Terra, quem sabe amanhã na Lua ou em Marte.

Doce ilusão imaginar que o presidente De Gaulle estava equivocado ao afirmar que "Le Brésil n'est pas un pays sérieux", observando que a profética declaração de setenta anos atrás não se respaldava em invasão de Congresso por turba oficialmente orientada, Lava Jato, gripezinha de COVID, o Master patrocínio cinematográfico de terror, e outros eventos recentes levados a efeito pelos desprovidos de vergonha, titulares de folha corrida, que se julgam injustiçados, merecedores do perdão da sociedade refém, vítima inclusive da versão “Calabar” de última geração, que arquiteta lá de fora pesado castigo de difícil reparação aos ingênuos pobres, literalmente “coitados”, com a ressalva de que nada que Outubro não seja capaz de resolver.

O racismo, a desigualdade e a polarização política continuam desprezados na ordem das prioridades. O desarranjo político institucional revela carência de educação elementar na raiz de nossos antigos problemas, evidenciando que o interesse particular sobrepuja o interesse coletivo, com a indisfarçável dificuldade dos gestores constitucionais da Nação para a difícil e importantíssima missão de redesenhar ou implantar um modelo de desenvolvimento alinhado com nossas carências, ou até mesmo virtudes de natureza econômica e social, considerando, complementarmente, a reconhecida dificuldade de interagir com um público-alvo polarizado.

Isto posto, reafirmamos, sem risco de errar, que a única solução possível para o combalido e desarrumado paciente Brasil, vítima de golpes e contragolpes por cima e por baixo da mesa, é priorizar a educação em primeiro, segundo e terceiro lugar, lembrando que “quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê”: surdos, mudos e cegos, em grande parte famintos, desabrigados, nus e de pés no chão.

Sendo assim, vale lembrar que o hoje e o amanhã são filhos do ontem. Por isso, é melhor verificar o que se passou lá atrás: se foi bom, vale tentar repetir; se ruim, é preciso esquecer para não errar outra vez.

Para terminar, que tal clamarmos por uma ajuda divina, um milagre redentor que surpreenda a todos, capaz de nos salvar na beira do abismo, convictos de que a esperança é a última que morre.





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