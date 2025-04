Ouvidoria Externa e Democracia: o direito à participação popular na Defensoria Pública de Pernambuco

A- A+

Com o passar dos anos, temos tido a compreensão de que as instituições democráticas não se medem apenas pelo que executam, mas pela criação de mecanismo de escuta ativa e qualificada, controle social e participação da população que faz uso dos seus serviços. E é exatamente nesse sentido que a Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco se torna não só essencial. Ela é a tradução institucional do princípio de que o povo não pode ser apenas atendido - precisa ser ouvido, acolhido e reconhecido como protagonizador da construção das políticas institucionais.

Assim, a Ouvidoria Externa é o canal direto entre a sociedade civil e a Defensoria. É ali que chegam críticas, sugestões, denúncias, elogios. Mas, mais do que uma caixa de entrada, trata-se de um verdadeiro espaço de escuta e articulação com a população - especialmente com aquelas pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade e hipervulnerabilidade no cotidiano.

Essa relação dialógica é o que nos permite aprimorar os serviços, reavaliar rotas, criar fluxos de trabalho para as novas demandas, repensar práticas e construir, coletivamente, uma Defensoria mais próxima, mais humana, mais eficiente. E o compromisso vai além: a Ouvidoria participa do planejamento estratégico institucional, tem assento no Conselho Superior e contribui com decisões relevantes sobre os rumos da nossa atuação.

Recentemente, tivemos a honra de sediar aqui em Pernambuco, a primeira reunião nacional do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas. Foi um momento histórico, que promoveu trocas riquíssimas entre ouvidorias de diferentes estados. Discutimos desafios, compartilhamos saberes, soluções e fortalecemos a ideia de que só se avança com diálogo.

Esse tipo de encontro fortalece não apenas a instituição, mas a própria democracia, posto que garantir acesso à justiça não é apenas atuar em processos - é abrir as portas para que a sociedade exponha as suas necessidades, o que falta, o que espera. E quando esse canal se fortalece, a Defensoria cresce junto com o povo.

A Ouvidoria não é um detalhe burocrático. É um dos nossos maiores instrumentos de transparência, legitimidade e participação popular. E é por isso que seguimos acreditando que, enquanto existir escuta verdadeira, haverá espaço para construir uma justiça mais acessível, mais inclusiva e, acima de tudo, mais democrática.



