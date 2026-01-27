"P" de Pernambuco

A- A+

Pernambuco é a bola da vez, a despeito dos antigos e tradicionais “Problemas” com “P” maiúsculo, até a nossa governadora vestida de Pitombeira, puxa um importante cordão de pernambucanos ilustres, homenageando a nossa cultura como nosso mais importante ativo, através de nossos agentes secretos, a frente o olindense Alceu Valença, Kleber Mendonça, o caçula João Gomes, e outros, muitos outros para privilégio nosso.

O que vale é que Pernambuco ressuscita com Raquel na Pitombeira, celebrando nossa cultura, ganhando prêmios nacionais e internacionais, o verdadeiro “conselho da Paz”, com uniforme de gente como Deus criou, bilhão só se for de beijos e abraços, armas secretas de nosso arsenal do bem, com açúcar e com afeto, e nesse doce departamento somos bons, e de quebra um pouquinho de álcool, no carro e na cachacinha que ninguém é de ferro!

Surfando na oportunidade que se apresenta para um alerta, pedindo especial atenção dos Governos Estadual e Federal à crise que o Setor Canavieiro atravessa, peço licença para repetir artigo sobre a importância da cana-de-açúcar para Pernambuco e o Nordeste como um todo, publicado em 2021.

Cana-de-açúcar, romance, prosa e poesia

Desde o século XVI até os dias de hoje, a cana-de-açúcar se destaca como importante vetor do nosso processo de desenvolvimento. Com efeito, a importância da atividade canavieira na nossa formação histórica é tamanha que levou o sociólogo Gilberto Freyre a declarar que nenhuma outra cultura foi capaz de representar tão bem uma nação quanto a cana-de-açúcar, “a cana-de-açúcar representando o Brasil, e o Brasil representando a cana-de-açúcar”.

Nos aspectos político, econômico e social, da colônia à República, a cana esteve presente, desde o início, como principal instrumento de colonização e desenvolvimento do “Novo Mundo”, valendo destacar a instalação do primeiro engenho de açúcar em Pernambuco em 1535, por ordem do donatário da capitania, Duarte Coelho Pereira, que entregou a condução do empreendimento denominado NSa da Ajuda ao seu cunhado Jerônimo de Albuquerque.

Mas a relevância da cana-de-açúcar não se resume aos seus aspectos tangíveis, entranhada que está em nossa formação, em nosso DNA, manifestando-se também em prosa e verso, no contexto lúdico, inspirando o cancioneiro popular, a obra de escritores, romancistas e poetas, a exemplo de Ascenso Ferreira, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, João Cabral de Mello Neto, Mauro Mota, Mário Sette, Gilberto Freyre, Ariano Suassuna, Ferreira Gullar, Alceu Valença, inclusive grandes pintores, desde os holandeses Frans Post e Eckhout, no passado, aos contemporâneos, Portinari, José Cláudio, Djanira e tantos outros.

Como dizia o nosso gigante e magistral Ascenso Ferreira, recitando com voz tonitruante “Os engenhos de minha terra”. - Dos engenhos de minha terra, Só os nomes fazem sonhar:

- Esperança! Estrela-d’Alva! Flor do Bosque! Bom Mirar!

Como também em “Trem de Alagoas”.

- Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar, cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual a mais bonita, todas boas de chupar…

- Adeus morena do cabelo cacheado! Ali dorme o Pai-da-Matta! Ali é a casa das caiporas,

- Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar.

Ou no nosso ícone cancioneiro maior Alceu Valença, com “Morena Tropicana”,

“Da manga rosa, quero o gosto e o sumo, melão maduro, sapoti, juá, jaboticaba, teu olhar noturno,

Beijo travoso de umbu, cajá, saliva doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, fruta de vez temporana,

Caldo de cana caiana, vou te desfrutar, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana,

Vou te desfrutar ...”.

Em “Cana Caiana”

“Pernambuco da cana caiana, do verde imburana, do cajá do mel, se destina vida severina,

A moer na usina o amargor do fel

Pernambuco, dos olhos de Holanda, do negro Luanda, cheirando a banguê, se destina, vida severina

A moer na usina, remoer, moer, a moer na usina, remoer, moer

No remoer de sol a sol, para moer velho banguê, remoer fazer forró, e arrasta pé no massapé”.

Pernambuco pelas dificuldades de ontem e de hoje segue exibindo com muito orgulho a cana-de-açúcar no seu brasão nosso prêmio Nobel como bandeira de resiliência e esperança, torcendo para que versos, canções e romances, não se transformem em “elegias” de saudades distantes de um tempo melhor.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também