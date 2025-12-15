Pacificar o coração do Brazil é o X do problema, o antigo twitter do problema

A- A+

Lula poderia encarnar a figura do grande pacificador nacional, sem ódio e sem medo de ser feliz. Seria o Mahatma Lula, além dos horizontes da esquerda e da direita. Não sei se estou sonhando demais.

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Alvíssaras, capitão! A proposta da dosimetria, tipo um black Friday da anistia, está rolando na Câmara e no Senado até ser sancionada pelo guru da seita vermelha. Isto, se for sancionada sem vetos, claro. Condenado a 27 anos de cadeia por liderar a intentona do golpe de 8 de janeiro, o capitão Bolsonaro poderá ganhar um abatimento de 20 %, ou 25 % de cadeia e cumprir apenas 20 anos de xilindró. No ano 2045 já estaria solto, se sobreviver a mais de 20 cirurgias até lá. Uma pechincha. É pegar ou largar.



A black friday da dosimetria também contempla os generais de quatro estrelas gemadas, condenados a 20 anos atrás das grades. Já bem velhinhos com mais de 90 anos, serão libertados mais ou menos em 2040 para brincar com os bisnetos e participar do desfile dos ex-combatentes de Brasília. Bons tempos, eles dirão, ao lembrar das aventuras dos tempos idos de 2020. Irão comemorar a libertação dos CPFs deles presos deste ano de 2025.

Na verdade, a dosimetria é apenas um paliativo para pacificar o País.



O maior ladrão da Baía da Guanabara, do Corcovado e aos pés do Cristo Redentor, condenado a mais de 400 anos de cadeia, participou de uma mega liquidação de penas e está solto. Ele não cometeu nenhum crime contra a democracia. Apenas assaltou os cofres públicos em mais de 1 bilhão de denários. Bobagem. Poderá ser eleito governador novamente e vai dobrar a meta. Este é um péssimo exemplo para a Nação. Quando se fala em anistia, são dois presos e duas medidas. É assim que a banda toca nesta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz.



Sua Excelência o poeta Fernando Pessoa sentenciou: “Tudo vale a pena, se a alma não é pequena”. Somente uma grande alma poderia pacificar o coração do Brazil, através do apoio à anistia ou concessão do indulto presidencial. O próprio Lula foi beneficiário da anistia em 1979, quando havia sido cometidos crimes mais virulentos e de sangue contra a democracia, a luta armada, guerrilhas. Falar que anistia hoje seria prêmio à impunidade ou incentivo a novos ataques antidemocráticos são farrapos de desculpa, tem mais a ver com revanchismo de almas pequenas. Nosso País está carente de grandes almas.



Prender, arrebentar e castigar é fácil. Pacificar o coração do Brazil é o X do problema, o antigo Twitter do problema. O momento sombrio requer as luzes de uma grande alma com espírito de pacificador. O presidente Lula poderia cumprir essa missão histórica, sem ódio e sem medo de ser feliz. Seria o Mahatma Lula. Na cultura indiana, Mahatma significa grande alma.





