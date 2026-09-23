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O contrato ou pacto antenupcial é um negócio jurídico bilateral de direito de família, sob a condição suspensiva da celebração do casamento, destinado a estabelecer regime de bens distinto da comunhão parcial ou da separação obrigatória, além de outras estipulações que não contrariem a lei, a moral e os bons costumes. Esse contrato é celebrado durante o processo de habilitação do casamento, embora não esteja sujeita ao prazo de 90 dias da habilitação, pois mesmo quando expirado o prazo da habilitação, permanece válido o pacto antenupcial aguardando o casamento a partir do qual se inicia a sua eficácia.



Seus requisitos de validade são idênticos aos dos demais atos jurídicos. São nulas as cláusulas que violam no todo ou em parte norma imperativa, como, por exemplo, as cláusulas que retiram do outro o direito de autorizar a venda de bens imóveis, que dispensem o consentimento para aval ou fiança ou que exclua o cônjuge da sucessão por morte do outro. Porém a nulidade de uma cláusula não contamina todo o pacto, pelo princípio romano de que utiler per inutilile non vitiatur. Para produzir efeitos em relação a terceiros, o pacto deve ser registrado no RGI do domicílio do casal, e não no lugar do casamento, conforme estabelece o art. 1.657 do Código Civil.



O pacto antenupcial é indispensável quando os nubentes querem adotar o regime da comunhão universal, da participação final nos aquestos ou o da separação convencional, e é opcional quando as partes pretendem casar pelo regime da comunhão parcial ou quando casam pelo regime da separação obrigatória. Todavia, nada impede que mesmo nesses casos, os nubentes celebrem pacto antenupcial para atender a determinados interesses.



Assim, conquanto seja opcional, é possível, por exemplo, adotar o regime da comunhão parcial, e fazer um pacto para estabelecer restrições quanto à alienação de bens particulares; ou que pessoas sujeitas à separação obrigatória façam um pacto de separação convencional para não admitir a comunicação dos bens adquiridos durante o casamento, evitando assim a incidência da Súmula 377 do STF, que a nosso ver continua em vigor.



Com exceção do regime da separação obrigatória de bens, previsto no art. 1.641 do Código Civil, podem os nubentes escolher livremente um dos quatro regimes voluntários previstos na lei civil – comunhão universal, comunhão parcial, separação convencional ou o da participação final nos aquestos. A questão é saber se esses regimes são numerus clausus, ou se podem os nubentes criar outros diferentes dos previstos; se devem sujeitar-se às regras em bloco, ou se podem introduzir regras diversas, modificar as normas não cogentes, ou afastar a incidência de determinados efeitos.



O direito de família alemão, o suíço, o italiano e o mexicano, entre outros, não admitem a criação de regime diverso dos tipificados em lei. Há o argumento de que o regime de bens dispõe sobre direitos reais – especialmente sobre o direito de propriedade – e nesses sistemas, como no nosso, preside o princípio do numerus clausus. Já que não se pode criar direito real, também não se permitiria a criação de regimes de bens além dos previstos em lei.



Mas a despeito da norma do parágrafo único do art. 1.640 do Código Civil – que poderia induzir a interpretação de que os nubentes teriam que optar por um dos regimes da lei – entendemos que é possível não só mesclar as regras existentes nos diferentes tipos, como criar tipos novos. Quando a lei diz que os nubentes podem optar por um dos regimes previstos, não significa que eles só podem eleger um dos regimes tipificados. A regra não limita a autonomia da vontade.



Por conseguinte, é juridicamente viável, por exemplo, os nubentes adotarem um regime em relação a determinados bens, e elegerem um outro; podem escolher o regime da separação, e estabelecer a cotitularidade no tocante a certos bens; não há nada que impeça a adoção de um regime para vigorar por certo tempo, ou condicionado a um evento futuro, como o nascimento de filho (conquanto isso não seja pacífico na doutrina). Do mesmo modo, podem as pessoas que terão de casar pelo regime da separação obrigatória fazer um pacto de separação total, para evitar a discussão sobre a incidência ou não da Súmula 377 do STF, que determina a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento.







* Advogado, professor de Direito Civil, membro da Academia Pernambucana de Letras.



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