Pala de butico 

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Antes que comecem a me xingar e, por tabela, imputar algum tipo de responsabilidade à Dona Iraci, a casa esclarece que paia de butico é uma expressão popular e regional (usada em Pernambuco e no Nordeste) que significa mentira, conversa fiada ou uma história falsa, uma adaptação da palavra "palha" - no sentido de palha seca, mato fraco, sem consistência, sem valor.

A “paia” – com o ‘i’, sem o ‘l’ e sem o ‘h’ - se estendeu por Brasil afora quando Luiz Gonzaga gravou a música “Cigarro de Páia” (1). Vamos entender que, na época, o som do rádio se espalhava de Norte a Sul. A “paia”do Rei do Baião invadiu a mente de mais de 50 milhões de brasileiros (número de analfabetos à época). Até quem sabia o abc ficava em dúvida se a palha era a paia da música. Pelo visto, a 2ª opção venceu. Até hoje, com quase 9 milhões de analfabetos, a “paia” continua queimando.

Ao longo dos meus 50 e uns anos de vida, ouvi muitas palas de butico e a primeira delas, que recordo, foi uma campanha que correu o País e que arrecadou cerca de 1.200 quilos de ouro (quase R$ 800 milhões, em valores atuais), em números oficiais, além de mais de 2 bilhões de cruzeiros (aproximadamente R$ 800.000,00 em valores atuais). Pessoas doavam as alianças, anéis, pingentes, relógios etc. Houve quem retirasse o ouro do dente (3) para não ficar de fora da campanha. Nessa época, pessoas colocavam ouro nos dentes, mesmo nos frontais. Ficava uma gracinha. E essa dinheirama, foi pra onde? Escafedeu-se, escapuliu, sumiu, desapareceu, deu no pé, não deixou nem o cheiro.

Alguém poderá dizer que isso foi “no tempo em que amarrava cachorro com linguiça”. Não. Se hoje, em pleno Sex. XXI, convivemos com mares de desinformação, imagine há 60 anos! As palas de hoje são as mesmas de antigamente: praca, entertido, estrupo, indiota, menas, seje, esteje, mortandela, empleitada, trabisseiro, tauba, imbigo, mecher, pranta, bicicreta, teiado, ingreja, pobrema e outras dezenas ou centenas. Por isso, quando prometerem picanha, procure, antes, saber qual delas: ferramenta agrícola com vários galhos usada para cavar, picaranha (pique-aranha = brincadeira infantil), estrutura de aros usada para fazer cestas, folhas ou raminhas secas de pinheiros que caem ao chão ou carne da região lombar posterior do gado bovino.

Aqui me despeço, cantarolando:

“Quando a manhã vai clareando

Deixo a rede a balançar

No meu cavalo vou montando

Deixo o cão pra vigiar

Acendo um cigarro de vez em quando

Pra esquecer de me alembrar

Que só me falta uma bonita morena

Pra mais nada me faltar

Que só me falta uma bonita morena

Pra mais nada me faltar...”

(1) Armando Cavalcanti e Klécius Caldas, 1951

(2) a origem de se colocar ouro nos dentes é antiga, vem dos etruscos, dos egípcios. Os ciganos passaram a utilizar a prática como forma de “esconder” a riqueza. Nas décadas de 40/50, a “moda” entrou na antiga União Soviética, principalmente nas mulheres e se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil.

(3) placa, entretido, estupro, idiota, menos, seja, esteja, mortadela, empreitada, travesseiro, tábua, umbigo, mexer, planta, bicicleta, telhado, igreja, problema.





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