Pão nosso de cada circo

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A primeira vez que fui a um circo já era adulto, estava casado e tinha um filho. Antes, ouvia encantado depoimentos sobre os espetáculos circenses, lamentando não poder estar presente. Não saí decepcionado, mas o encantamento ficou bem longe. Via o circo através do cinema, como em “O maior espetáculo da terra”, de Cecil B. de Mille, com elenco de primeira: Betty Hutton, Charlton Heston, James Stewart. O filme apresenta 85 números de um grande circo de verdade (Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus) que se alternam com a trama. O filme foi premiado ‘n’ vezes, inclusive com algumas estatuetas do Oscar.

Também lembro de ”Trapézio”, de Carol Reed, com Burt Lancaster , Tony Curtis e Gina Lollobrigida no elenco. Foi vendido como filme circense, mas poderia ser classificado como romance num circo. O ponto alto do filme é a trilha sonora. Não posso deixar de mencionar “O Circo”, de Charles Chaplin, que vi ‘n’ vezes, através de fitas VHS e DVDs. Considero um dos melhores com o personagem Carlitos. A cena na jaula do leão é impagável. Outra é a cena em que Carlitos/Chaplin se equilibra numa corda e é mordido várias vezes pelos macacos: foi real. Foi lançado em 1928, mesmo ano do falecimento da sua mãe.

O cinema, a tevê e a Internet foram – e ainda são – alguns dos principais adversários dos circos tradicionais. Hoje, quando se fala em circo moderno, com “c” maiúsculo, o canadense Cirque du Soleil tem lugar especial. Os que ainda sobrevivem e percorrem os interiores do País são conduzidos por heróis, que fazem das tripas coração para (a) sobreviver e (b) não deixar a atividade fenecer.

Cometi um equívoco ao imaginar que o circo poderia desaparecer, pelo menos no Brasil. Vou dizer de outra forma: o País é um gigantesco circo, com vários circos espalhados de Norte a Sul. Temos os que se equilibram na corda, tentando sobreviver com um ‘nigucinho’ que chamam de bolsa-família. Temos o dono do circo; minto, temos vários donos: a gente sabe quem é, mas não pode dizer: a sociedade é anônima (ou secreta). Palhaço é o que não falta. Estão espalhados em todos os cantos. Também temos mágicos, que conseguem transformar R$ 3,3 milhões em R$ 24,5 milhões em apenas oito anos. Mágica das boas, diga-se passagem.

O Brasil e países similares seguem o curso da história. O poeta romano Juvenal, há mais de 1.900 anos, explorava uma prática da época e que continua sendo feita em pleno Séc. XXI: a permuta de dinheiro e objetos por ingressos para o circo. Em síntese, estamos repetindo o que o imperador Otávio Augusto institucionalizou: distribuição de pão e ingressos para os circos. Os de hoje não tem mais lutas de gladiadores nem corridas, mas continuam trazendo diversão com artistas que recebem cachês estratosféricos e shows para a plateia que fica em estado de êxtase durante o espetáculo. Mantém-se passiva, inebriada e indiferente às decisões que poderiam contribuir para troca da lona e substituição do cardápio - ninguém aguenta mais esse pão. Afinal, nem só de pão vive o homem.





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