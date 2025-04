A- A+

opinião Papa Francisco, rimando vontade com humildade

A recente partida do Papa Francisco nos leva a uma reflexão serena e necessária sobre o seu papel na história da Igreja Católica. Primeiro pontífice jesuíta e latino-americano, Jorge Bergoglio assumiu o papado em 2013, trazendo consigo uma proposta de renovação que gerou expectativas e desafiou tradições, ao mesmo tempo em que reafirmava três conceitos fundamentais do cristianismo: a misericórdia, a compaixão e a justiça.

Francisco exerceu uma liderança cristã que teve impacto mundial. Com o seu jeito sorridente e o seu discurso simples, direto, aproximou-se dos oprimidos, refugiados, povos indígenas e doentes, reafirmando o valor do encontro. Denunciou com firmeza a exploração econômica, a destruição ambiental e sugeriu-nos um conceito de ecologia mais amplo, que aborda a preservação da natureza, sem se afastar das necessidades básicas dos seres humanas.

Seu papado, naturalmente, não foi de absoluta unanimidade, principalmente entre os setores mais conservadores. Mas foi, sem dúvida, marcado por uma coragem cristã que buscava antes construir pontes, do que muros. Em aproximar, mais do que dividir.

Francisco será lembrado como o Papa do Encontro: entre religiões, culturas, a fé e a ciência. Seu legado não está apenas nas reformas eclesiásticas ou nos seus gestos simbólicos, mas no impulso que deu à Igreja Católica para se tornar mais pé-no-chão, mais simples, mais próxima do povo. Sua partida deixa saudade, mas também uma semente de esperança.

E aqui, um breve poema cristão em versos de cordel, que dedico ao Papa Francisco.

Francisco, descanse em paz

Na presença do Senhor.

Repouse na Eternidade

Sem receio e sem temor,

Pois, sua obra, aqui deixada,

Será sempre relembrada,

Com justo e sincero amor.

Chega a hora da partida,

Chega a hora derradeira,

Encerrando um longo ciclo,

De humildade verdadeira.

Papa simples, franciscano,

Esse sul-americano

Levou alto sua bandeira…

Que era unir os desunidos

E com eles dialogar,

Erguer pontes, abrir portas

E muralhas derrubar.

Com doçura e humildade,

Seus princípios, de verdade,

Entre nós vão perdurar.



