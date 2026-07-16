Papa Leão XIV e a vida, Salamanca e Cervantes

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Foi-se o tempo em que o Santo Padre nunca se afastava do Vaticano e de Castel Gandolfo para realizar uma viagem internacional.

Coube ao Papa Paulo VI romper esse paradigma, em 1964. A partir daí, a prática de viagens a países de diversos continentes tornou-se parte da ação pastoral de seus sucessores, promovendo avanços e a reaproximação do catolicismo mundo afora. Afinal, Jesus veio das camadas mais baixas da sociedade em que vivia; esteve junto ao povo, sendo bandeira dos mais fracos, daqueles que mais precisavam de assistência espiritual e humana, e de liberdade.

Com a morte do Papa Francisco, quarto sucessor de Paulo VI, o agostiniano Papa Leão XIV (nasceu em Chicago, em 14/09/1955, como Robert Francis Prevost) foi eleito ao trono do pontificado em meados de 2025. Ele, matemático e filósofo, lembra, na formação, René Descartes, o gênio do “Discurso do Método”, que explicou a existência de Deus pela razão e a utilizou para desenvolver o racionalismo científico.

Proativo, o novo papa já visitou três países, sendo a Espanha o último, no período de 6 a 12 de junho de 2026. Trata-se de uma nação de expressiva religiosidade cristã e com delicadas pendências a saldar da Inquisição. Madrid, Barcelona, Gran Canária e Tenerife foram as cidades contempladas no plano de peregrinação da comitiva papal.

Cercado de muita expectativa, não só por parte da população espanhola, o Papa Leão XIV chegou a Madrid na manhã de sábado, dia 6. Ele, na condição de líder global, junto às ideias e recomendações de aperfeiçoamento para a convivência dos povos, colocará em foco a “Carta Encíclica Magnifica Humanitas”. Publicada no último dia 25 de maio, a nova encíclica reforça a necessidade de medidas para a paz universal, para a preservação da dignidade e consciência humana e para o enquadramento da Inteligência Artificial.

Naturalmente, uma viagem apostólica dessa natureza sempre atrai os olhos do mundo, principalmente pela atual turbulência que atinge a humanidade, nos aspectos político, social, ambiental, tecnológico e bélico. Dessa maneira, as aguardadas palavras do papa podem ser melhor observadas na perspectiva do que disse o fidalgo Dom Quixote, na obra-prima de Miguel de Cervantes: Os religiosos, com toda paz e sossego, pedem ao céu o bem da terra.

Neste texto, abordaremos a visita do papa somente às instituições que tratam dos assuntos de política interna, externa e social, e da organização do Estado. No entanto, a agenda do papa é sempre extensa e múltipla, reunindo diferentes lugares e assuntos, inclusive a liturgia religiosa.

Recepcionado no Palácio Real pelos reis Felipe VI e Letizia e pelo presidente do Governo, Pedro Sánchez, para a cerimônia de boas-vindas, o pontífice proferiu o seu primeiro discurso oficial no Salão de Colunas, para uma plateia de autoridades, da sociedade civil e do corpo diplomático.

Das mensagens iniciais de Leão XIV, destacamos:

– Nossa época, que claramente se vê sacudida por terríveis desequilíbrios e conflitos, clama, das profundezas, pela paz, por um novo conhecimento da pessoa humana e de sua dignidade inviolável, pela civilização do amor.

– Hoje, a tentação de ganhar popularidade alimentando o fogo da polarização parece crescer, em lugar de diminuir. [...] Por isso, necessitamos de cultura, interioridade, uma educação livre e de qualidade; necessitamos de transcendência.

– As novas tecnologias foram convertidas em um entorno artificial em que nossas opções fundamentais são postas à prova. No seu interior, os prejuízos se exacerbam, o pensamento crítico debilita-se e os interesses prepotentes semeiam pulsões de morte. Por outra parte, o bem pode resistir e comunicar-se.

– Optemos pela claridade que ilumina e pela franqueza que abre caminhos. Não abençoemos entusiasmos ingênuos nem alimentemos medos estéreis.

– Majestades, Altezas Reais, senhoras e senhores, expresso minha gratidão ao seu país pela fidelidade ao direito internacional e ao multilateralismo, que se traduz em um compromisso ativo com a paz e a solidariedade entre povos.

O encontro relativo ao exercício da democracia e das relações internacionais entre os estados soberanos foi realizado no Palácio das Cortes, no dia 8. O discurso do papa foi dirigido ao presidente do Governo e aos presidentes do Congresso dos Deputados, do Senado, do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo e do Conselho Geral do Poder Judicial, e aos parlamentares. Por oportuno, vale a pena rememorar enunciados afins do filósofo e pensador José Ortega y Gasset, escritos no cultuado título “A Rebelião das Massas”: Civilização é, antes de mais nada, vontade de convivência; As nações se formam e vivem de ter um programa para o amanhã; Muitos homens, como as crianças, querem uma coisa, mas não suas consequências.

Nesse encontro, algumas mensagens de Leão XIV foram de absoluta grandeza:

– A Espanha possui uma história particularmente rica. [...] Em suas catedrais e universidades, em sua literatura imortal, em suas instituições jurídicas e no ânimo do seu povo, permanece viva uma herança que tem dado forma a um modo de viver a liberdade, praticar a justiça e ordenar a vida comum.

– Esta nação soube ver o ser humano como algo mais que uma peça da ordem social, econômica e política; reconheceu-o como criatura aberta à verdade, dotada de liberdade e movida por uma sede de eternidade que nenhuma realidade temporal logra extinguir.

– Por isso, ao falar hoje da pessoa humana, esta memória conduz naturalmente a Salamanca e ao pensamento que ali amadureceu.

– Diante das transformações do nosso tempo, nosso discernimento deve centrar-se em que lugar ocupa a pessoa humana em nossas decisões e como hoje se coloca, de forma inovadora, a dignidade do trabalho, a solidariedade, a política social e o bem comum. A defesa da vida humana não é uma questão fragmentada nem um assunto de crença religiosa; é um objetivo da civilização.

– O mundo atravessa uma profunda crise espiritual e cultural, que se manifesta em múltiplas formas de violência, polarização e desconfiança recíproca. Nesse cenário, a paz se apresenta como uma aspiração política e como uma verdadeira exigência moral.

Ao falar da antiga e admirada Universidade de Salamanca (1218), o pontífice reconheceu a instituição salmantina no nível de escola humana, afirmando que ela transcendeu as aulas e as bibliotecas, e que passou a formar parte de uma consciência mais ampla, compartilhada pela comunidade internacional.

Isso aconteceu após o papa realçar, em um parágrafo anterior, a importância do Século de Ouro para a cultura, e mencionar contribuições: desde as páginas universais do “Quixote”, em que Cervantes proclamou que a liberdade […] é um dos mais preciosos dons que aos homens deram os céus, à profundidade espiritual de Santa Teresa de Ávila, e [...] até a inquietude metafísica de Unamuno (ex-reitor de Salamanca), que recordava que o homem não se conforma em morrer de todo. Viva a vida!



* Administrador de empresas (UFPE), da Asociación de Cervantistas, da Asociación Internacional de Lectores y Coleccionistas de Don Quijote, autor do livro “Sonho impossível - O Recife e Cervantes” - [email protected]



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