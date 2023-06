A- A+

Em menino, foi arteiro; um filho dos ventos baldios... um dos que escruviteavam soltos pelas pontas de rua, caminhos de roça, beiras de açudes e caldeirões... caçando de baladeira, dando pulos de ponta e cangapés nas águas das horas vadias.

Em adulto, uma serenidade, ao mesmo tempo humilde e imponente; uma inquietação silente, nele tomaram feições muito pessoais e singulares. Tinha, a sua presença, uma visceral e contida essência mestiça há muito sedimentada nas vertentes do Araripe.

Parecia um pássaro triste, mas era dos corações mais alegres que havia por ali... Tinha o dom dos que aprendem a voar sem sair do casulo. Acercava-se discretamente e mantinha-se com uma quietude inabalável, nas rodas de conversa – onde pontualmente saía com uma das suas tiradas de incisiva e inofensiva perspicácia.







Seguindo a tendência dos jovens de origem humilde da cidade, na sua época – marcadamente os da comunidade da Rua dos Remédios e arredores, que tinham na capital paulista as portas abertas por Gilberto de Zé de Afro e outros veteranos que os acolhiam e encaminhavam; Papai do Céu também teve a sua cota de labuta/vivência no “trecho”, na terra da garoa – sendo dos que voltaram pra contar a história.

Era um dos Frequentadores assíduos da casa de “Mãe Euza”, que abrigava uma espécie de confraria de rapazes da geração dele, pelo envolvimento carismático da anfitriã, nas rodadas de “canastra” e bate papo; e dos seus filhos Meca, João Alberto e Rildo na cumplicidade no culto ao universo do futebol, das revistas em quadrinho, do cinema – mantinham um atraente acervo de HQS, revistas esportivas, O Cruzeiro... à disposição dos que entravam e saiam.

Como herança dos tempos de menino, mantinha uma grande paixão pelo mundo hollywoodiano, o que o fazia jurar que se tivesse três filhos daria os nomes de Gary Cooper, Robert Taylor e Ava Gardner. Realmente veio a gerar três filhos e só cumpriu a promessa no caso do filho homem, batizando-o como Gary Cooper – o que a sabedoria popular providencialmente traduziu para “Guerin”.

Nos meios futebolísticos da cidade era conhecido como torcedor-símbolo do Palmeiras; empatia que virou paixão desde os tempos da “primeira academia” do clube paulista – anos 1960 – quando ainda muito jovem e assistindo aos jogos pelo rádio assumiu, no distante e isolado Sertão de Pernambuco, as cores e tradições do antigo Palestra Itália. Em cumprimento a um dos seus maiores desejos, foi à sepultura trajando o “sagrado manto do verdão”.

Numa discussão sobre futebol, quando provocado por Paulo de Nozinho Siqueira, que era torcedor do Santos, Papai do Céu, que a princípio ficara só escutando, valendo-se do trunfo de ter frequentado estádios paulistas, no início da década de 1970, saiu, solene e ironicamente, com uma tirada que gerou mais polêmica ainda: “Vi, num foi só um jogo do Santos e do Palmeiras, não... e vou dizer uma coisa... Ademir da Guia é muito mais jogador do que Pelé!”

Na Rua dos Remédios, quando eflúvios de infância antiga, que vem dos lados do Açude da Nação, dos Caldeirões da Solta, do Bom Jesus, da Boa Vista, da Lagoa de Dentro (...) fazem corrupio e convergem para o meio da rua, os meninos comungam da mesma inocente liberdade que Papai do Céu ali viveu, e que mais tarde muito lhe valeu na sua adversa travessia do mundo dito real, e que o faz perambular com desenvoltura pela eternidade afora.

PS: - Este texto vai dedicado A Meca (José Américo L. Góis) que levou a cumplicidade infantil, com Papai do Céu, para o mais amplo e sincero compadrio – para o resto das suas vidas; A Virgílio Siqueira, Lourinho da Telpe e Didi de Cabo Vicente de quem recebi grande parte da memória e impressões de que me vali pra realizar esse intento que há muito me acompanha...

Foto: Papai do Céu (no tamborete) - com Frazão em primeiro plano.

