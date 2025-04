Papas Bergoglio e Wojtyla, assim na terra como no céu    

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – O século 20 foi o século que deu à luz a grandes vultos da humanidade terrestre. E também foi o século de personagens das trevas que fizeram eclodir duas guerras catastróficas de dimensões globais. As guerras mundiais existiram desde quando o diabo está solto na terra, no Império Romano e no Império Mongol de Gengis Khan, a encarnação da besta-fera em forma de gente. (O infeliz do Gengis Khan disse de si mesmo: “Eu sou um flagelo de Deus, e se você não cometeu grandes pecados Deus não teria enviado um castigo como eu para a terra.”

“Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada”. “Maktub” -- está escrito pelo evangelista Mateus. Os estudiosos dos livros sagrados dizem que esta é uma das frases mais controversas da Bíblia.

Numa definição simplista, seja dito que o século 20 foi o século das guerras e das vacinas. A vacina contra a poliomielite e a descoberta da penicilina, entre outros inventos maravilhosos, revolucionaram a humanidade.

A morte recente do Papa Francisco, Jorge Bergoglio de nascimento, suscita alguns comentários sobre um dos seus antecessores, o Papa João Paulo II (1978-2005), hoje consagrado como Santo, segundo os cânones da Igreja Católica.

O estadista João Paulo II foi considerado como a maior liderança espiritual do século 20 neste vale de lágrimas e de guerras. Ele foi um gigante que habitou entre nós.

Polonês de batismo e de crisma, Karol Wojtyla entronizou-se como o Papa João Paulo II em 1978 e seu pontificado durou 26 anos, até 2005. Foi um dos mais pródigos e fecundos Pontífices da Igreja Católica. Um sopro de Wojtyla, junto com outros líderes do século 20, ajudou a desmoronar o infame muro de Berlim e dissolveu a maldita cortina de ferro comunista no Leste Europeu. O legado histórico do estadista Karol Wojtyla foi sua influência decisiva para exterminar a seita comunista.

O Papa Francisco, batizado como Jorge Bergoglio, da ordem jesuíta, deixou a marca de humildade como discípulo de São Francisco de Assis, o santo que se dedicou aos mais pobres dos pobres e era fascinado pela exuberância da natureza, os passarinhos e a flora.

Francisco de Assis foi uma luz que brilhou sobre o mundo, na definição de Sua Excelência o poeta Dante Alighiere.

O globalismo na religião tem o Cristianismo como plataforma com molhos ideológicos da esquerda marxista. Em suas peregrinações pastorais pelo mundo o chefe de Estado e líder espiritual Papa Francisco confraternizou com o comunista-raiz Fidel Castro em Cuba, com o cocalero Evo Morales na Bolívia e o energúmeno Nicolas Maduro na Venezuela. Equivale a uma confissão de fé no credo globalista-socialista. Faz de conta que os católicos e um bispo na Nicarágua não estavam sendo perseguidos e presos pelo ditador Daniel Ortega.

A distância humanística e intelectual entre Karol Wojtyla e Jorge Bergoglio é de 90 graus centígrados.

