Para buscar Deus não tem dia, hora nem local basta querer.

A- A+

Esses dias eu vi uma cena que mexeu muito comigo.

Um senhor que trabalha cuidando dos carros na frente do meu trabalho sempre debaixo do sol, chuva. mesmo enfrentando dores causadas por um quadro de herpes-zóster, com fortes dores neuropáticas na região torácica e abdominal me ensinou algo sem dizer quase nada.

Quando fui pegar uma encomenda, vi aquele homem ajoelhado na calçada, antes de ir embora. No meio da rua. No meio da rotina. Apenas orando.

Talvez agradecendo.

Talvez pedindo força.

Talvez entregando a vida dele nas mãos de Deus.

Eu não sei qual era a oração dele.

Mas aquela cena falou profundamente comigo.

Hoje muitos acham estranho ajoelhar-se em público.

Alguns chamam isso de loucura.

Mas eu chamo de fé.

Porque a fé verdadeira não precisa de palco, nem de momento perfeito. Ela nasce no coração.

Aquele homem, cansado depois de um dia inteiro de trabalho, me lembrou que para buscar Deus não existe dia, hora nem lugar.

Basta querer.

Jussara

Veja também