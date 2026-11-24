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O futebol democratiza tudo que é coisa. Termos como SAF e RJ, antes restritos a advogados e economistas, invadem as resenhas e viram sabedoria popular.



Desta vez, a campanha eleitoral no Sport levará o torcedor pernambucano a se familiarizar com o Conselho de Administração. Em vez de escolher presidente e vice, os sócios elegerão os cinco nomes que vão compor esse órgão.



Até aqui, o Sport viveu sob um regime presidencialista, o mesmo de Náutico e Santa Cruz. Basicamente, presidente e vice concentram a gestão, auxiliados por vice-presidentes distribuídos por pastas, todos sem remuneração. A eles se sobrepõe apenas o Conselho Deliberativo, com a função de fiscalizar a gestão e deliberar sobre matérias específicas.



A partir de agora, entre o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva, estará o Conselho de Administração, a quem caberá definir o plano de negócios, eleger os diretores e supervisionar a execução do plano. Na prática, o Conselho de Administração contratará o CEO e os demais diretores, que farão o que hoje fazem presidente, vice e respectivos vice-presidentes, só que como profissionais remunerados, em tempo integral, cobrados por resultado e substituíveis a qualquer tempo.



Assim, o Sport se aproxima, enfim, do padrão imposto às companhias com ações em bolsa, as mais vigiadas pelo regulador, em que o Conselho de Administração é obrigatório. É o caso da Moura Dubeux e da Ser Educacional, as duas únicas empresas pernambucanas listadas na bolsa, com os respectivos Conselhos presididos por Gustavo Dubeux e Janguiê Diniz.



Mas afinal, o que faz desse modelo o melhor? Vamos por partes.



Primeiro, o poder se torna colegiado. As grandes decisões são discutidas por pessoas de trajetórias e experiências diferentes, sem que um só executivo dê a palavra final. O resultado são decisões que somam perspectivas complementares.



Segundo, a prestação de contas ganha lógica. Hoje, o presidente do Sport presta contas a um Conselho Deliberativo de 150 pessoas, sem condições técnicas de acompanhar o dia a dia da gestão. No modelo que vem aí, o CEO responde ao Conselho de Administração, que analisa as informações antes de levá-las ao Deliberativo, a quem cabe a palavra final sobre contas, orçamento e venda de patrimônio.



Terceiro, a instituição ganha estabilidade. Veja o caso de Jensen Huang, CEO da Nvidia por 33 anos, que deixou o cargo neste mês em meio a um escândalo. A empresa só não parou porque o Conselho de Administração rapidamente nomeou uma CEO interina e abriu a busca por um sucessor.

Por fim, há a credibilidade. Ter um Conselho de Administração é sinal de governança profissional aos olhos do mercado, e isso tende a atrair investidores e patrocinadores.



Pode até parecer complexo, mas o torcedor vai entender na prática. Por ora, basta saber que o Sport não dependerá mais da vontade de uma só pessoa. Vale escolher bem quem ocupará as cinco cadeiras em disputa.



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