Para Raul Souza, um dialisado

Sou um paciente renal, em diálise, enquanto não me candidato a um transplante.



Essa possibilidade foi abortada em razão de um CA originado da tireóide, que também retirei.



Rogo aos amigos e inimigos - se os tiver, e sempre temos, não se pode passar a vida toda sem sequer um bom e grande inimigo de verdade, - que tomem todos os cuidados do mundo para não intercorrerem numa situação dessa. É complicado.



Também quero dizer que na adversidade, qualquer adversidade, ou você tira lições de vida ou então você definha e perece, não vai longe.



A diversidade é igual a fralda de bebê e as antigas urnas eleitorais:



Você mete a mão e emburaca e pode encontrar uma montanha de cocô e zero votos ou então você encontra tudo asseadinho e votos que elegem um senador. É assim, é a vida,meus amigos. Claro que prefiro ser senador.



Um agradecimento especial a Uninefron, que faz milagres conosco, seus pacientes. Essa clínica tem como marca e caráter um profissionalismo e humanidade exemplares, além de lindas e profissionais moças para apascentarem nossos espíritos. O RH é eficiente, viu? O caba já lascado e uma cambada de cabas feios olhando pra gente? Tenham paciência, ninguém aguenta.



Que a Dra FERNANDA, querida médica, sem demérito algum de ninguém do quadro, todos muito capazes, aguerridos e queridos, seja neste momento escolhida o rosto para representar a Clínica. A propósito, que família tão linda a da Dra Fernanda. Tem lá um italianinho bebê que vai seduzir todas as moças lindas do mundo. Igual ao Palmeiras, ele nasceu palmeirense feito eu.



Gosto sempre de homenagear aqueles por quem tenho admiração, respeito e amizade. Pois este texto vai para RAUL SOUZA, um dos queridos amigos que encontrei na adversidade.



Empresário de máquinas pesadas, com o pai de São José do Egito e a mãe de Recife(perdoe se me equivoquei quanto à origem da mãe).



Uma linda moça é sua esposa, Carol, canária de raça, (en)cantadora e uma filha adolescente que deve ser seu incontido amor. Sem a família e amigos verdadeiros nossas chances vão a quase zero.



Diz ele que não foi à universidade porque não teve tempo, ou estudava ou trabalhava. O trabalho ganhou, segundo ele.



Todo dia pergunto a ele que danados de cursos ele fez??? Ele sabe de tudo:



Medicina, impressiona os médicos; direito, tenho pequena formação jurídica e fico estupefato com as soluções e os cuidados que ele tem no seu negócio. Sabe também matemática, Einstein desceu do céu, apareceu hora dessas na clínica e deu-lhe um esporro, disse que ele deixasse de coisas, ele, Einstein, não quer sair desmoralizado dessa parada.



Lá vem Raul falar de física quântica comigo, eu disse a ele que não, fui dormir. Sou lá doido!



Tenho falado dele como uma inteligência rara e fora da curva ao meu Presidente, o Dr. Eduardo Monteiro, por quem o Raul tem sincera admiração. Os dois já se falaram.



Presidente Eduardo Monteiro, a minha admiração pelo Raul passa pela sua imensa capacidade de trabalho, ele é forjado no ferro e no fogo como eu fui por esse meu amigo Eduardo de Queiroz Monteiro. E isso é legado e graça que eu passo para os meus filhos.



Salve Eduardo de Queiroz Monteiro!



Salve Raul Souza, violeiro de São José do Egito, igualmente os irmãos Dimas, Louro e Otacílio Batista.

Qualquer Estado, em qualquer parte e ideologia desse planetinha azul, saúda o espírito de empreendedores feito EQM e Raul Souza com esses propósitos:



Eles malham no ferro, eles esculpem na pedra e na madeira, eles trabalham com o fogo e com a água.

Ressalto diferenças empresariais entre os grupos, de grandeza mesmo, o que não muda em nada minhas opiniões, pelo contrário, só as afirmo.



Ao senhor que é o pai do Raul, ele diz que o senhor é quem manda e que ele é seu soldado. Ele é um soldado muito disciplinado. Igual ao meu Grupo!





*José Américo ou Zé da Coruja, tanto faz, outro dialisado.

