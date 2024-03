Parque de Esculturas: um tesouro cultural recuperado para o povo recifense

A- A+

Em um marco histórico para a nossa cidade, o Parque de Esculturas de Brennand ressurge como um verdadeiro patrimônio cultural, restaurado e requalificado para o deleite dos recifenses e dos visitantes que têm o privilégio de explorar suas maravilhas. Como vereador e defensor incansável do nosso patrimônio, é com orgulho que compartilho essa conquista monumental com todos.

Por iniciativa do nosso mandato, o Parque de Esculturas foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Material do Recife em 2020. Esse reconhecimento é mais do que uma mera formalidade; é uma celebração da riqueza cultural e histórica que esse espaço representa para a nossa comunidade.

Ao longo de três anos de obras, a gestão do prefeito João Campos empreendeu um esforço hercúleo para devolver esse tesouro à nossa cidade. Hoje, graças a esses esforços, o Parque de Esculturas se ergue como um dos mais belos pontos turísticos do Recife, um símbolo de nossa identidade e criatividade.

O Parque de Esculturas não é apenas um conjunto de obras de arte, mas uma narrativa viva da nossa história e cultura. Construído sobre o molhe dos arrecifes, em frente ao icônico Marco Zero, ele integra o projeto "Eu vi o mundo... ele começava no Recife", nomeado em homenagem ao painel do renomado pintor pernambucano Cícero Dias.

Cada escultura, cada obra de arte em cerâmica e bronze, é um testemunho da genialidade e da sensibilidade do artista pernambucano Francisco Brennand (In Memorian). O parque abriga cerca de cem dessas obras, incluindo a imponente Coluna de Cristal, uma estrutura majestosa de 32 metros de altura que domina a paisagem e pode ser admirada do Marco Zero.

No entanto, a jornada para restaurar esse legado não foi isenta de desafios. Ao longo dos anos, muitas das obras foram vandalizadas e furtadas, ameaçando a integridade desse espaço único. As melhorias realizadas não se limitaram apenas à restauração física das esculturas; elas representam também um compromisso renovado com a preservação e valorização da nossa história e arte.

Hoje, ao contemplar o Parque de Esculturas em toda a sua glória restaurada, não apenas vemos obras de arte, mas testemunhamos um renascimento cultural. É um lembrete poderoso de que, ao proteger e celebrar nosso patrimônio, estamos investindo no futuro e na identidade da nossa cidade.

Como vereador e cidadão recifense, é com grande satisfação que testemunho a revitalização do Parque de Esculturas. Que este seja um espaço de inspiração, contemplação e orgulho para as gerações futuras, lembrando-nos sempre da importância de preservar e valorizar nossa herança cultural.



*Vereador e líder do governo João Campos



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

