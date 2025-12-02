Passado que inspira, futuro que constrói

A- A+

Aniversários são sempre momentos especiais. São marcos que celebram trajetórias, memórias e, sobretudo, legados. Comemorar os 45 anos do Shopping Recife é motivo de profunda alegria. Esta data chancela o sucesso de um empreendimento pioneiro, que desde sua inauguração se comprometeu a estar à frente de seu tempo, acompanhando tendências globais e as transformações dos hábitos de consumo, sem abrir mão da tradição que nos conecta às memórias coletivas e afetivas da cidade.

É neste contexto de evolução constante que iniciamos uma nova fase do nosso desenvolvimento. A entrega do Parque Gourmet marca o início da execução do Masterplan, um projeto que reforça nosso conceito de bem-viver e reafirma o Shopping Recife como referência em lifestyle, gastronomia, arte, cultura e entretenimento. Com o Shopping Recife, nesta primeira grande entrega, chefs premiados nacionalmente trouxeram para nosso espaço a assinatura de pratos e restaurantes que figuram entre os mais especiais do país.

Assinado pelo renomado escritório de arquitetura internacional Broadway Malyan, o Masterplan combina funcionalidade, estética e responsabilidade ambiental, seguindo rigorosas diretrizes ESG, com a incorporação de tecnologias sustentáveis, como captação e reaproveitamento de água pluvial, maior uso de iluminação natural e banheiros com sistema a vácuo.

Mas a evolução do Shopping Recife vai muito além de sua estrutura física. Durante o período de obras, foram gerados cerca de 200 empregos diretos e 300 indiretos. Após a conclusão do Parque Gourmet e do Recife MedCenter, previsto para 2027, a expectativa é de alcançar 1,7 mil empregos diretos, ampliando significativamente as oportunidades na região.

O impacto social deste projeto se fortalece pelo trabalho do Instituto Shopping Recife, nosso braço social presidido pela empreendedora Ione Costa, que atua na capacitação profissional de moradores da comunidade Entra Apulso, garantindo formação qualificada e ampliando o acesso da população local às novas oportunidades de trabalho que surgem com esta fase de crescimento.

Além disso, contempla melhorias no entorno, incluindo a requalificação da Rua Bruno Veloso, que ampliou a mobilidade e a qualidade de vida na região. Assim, reforçamos nossa presença afetiva na vida dos recifenses e nosso comprometimento com o desenvolvimento urbano e social da cidade que abraçamos desde a escolha do nome de nosso espaço.

Seguimos atentos às transformações sociais e às tendências globais, caminhando rumo a um ambiente que disponibiliza ainda mais possibilidades de acesso a arte, cultura, lazer, serviços, medicina e estética, produtos, experiências exclusivas e entretenimento de qualidade para nossos 60 mil clientes diários. Com 450 lojas, 14 salas de cinema, centro médico e espaços como o ParCão, nosso parque pet ao ar livre com 1.400 m², seguimos ampliando nosso papel na vida da cidade.

Arte e cultura são elementos inerentes ao DNA do Shopping Recife. Desde a sua inauguração em 1980, obras de grandes nomes das artes visuais locais e nacionais estão presentes e fazem parte do equipamento. Com o MasterPlan, todo o acervo reunido no Parque das Esculturas ganhou uma nova localização, mais próxima ao edifício, como forma de estreitar ainda mais esse contato e acesso a todo o acervo artístico.

Celebrar os 45 anos do Shopping Recife, portanto, é honrar o passado que nos trouxe até aqui e, ao mesmo tempo, reafirmar nosso compromisso com o futuro. Estamos escrevendo um novo capítulo, mais moderno, mais sustentável e ainda mais conectado às pessoas que fazem do Shopping Recife um lugar tão especial.

