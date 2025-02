A- A+

Cultura é integração. Significa integrar a população de um país. Ligando valores, crenças e normas. Abrange, na sua amplitude de sons e cores, bens materiais e bens imateriais. Como ensinou Aloísio Magalhães.

Ao mesmo tempo, a cultura brasileira é plural e singular. É singular porque se constitui única como referência dos fazeres de um povo. E é plural por causa de sua diversidade natural. Especialmente no caso da tri-etnia brasileira. A meta-raça de que fala Gilberto Freyre. Na sua tropicalidade.

A cultura também fixa um horizonte profano e uma perspectiva sagrada. O profano se realiza no plano da imaginação criadora. No romance, na poesia. E o sagrado se concretiza no campo da fé e da crença. Ou seja, religiões, seja católica, evangélica ou umbandista, confluem para o mesmo leito. Acolhedor, abrangente, a cultura brasileira.

Neste caso, o sincretismo religioso é uma obra de arte. É uma peça do relicário da cultura brasileira. Elemento de ligação entre catolicismo e religiões de raiz africana. Vínculo. Característica da alma brasileira. Mescla, mistura. Fusionando três etnias. E uma só cultura. Como assinala Câmara Cascudo, é espaço aberto ao enlace fraterno. Conforme a Estrutura Social do Candomblé Afro-brasileira (Boletim da Fundação Joaquim Nabuco, volume 3, Recife, 1954).

Essa fusão produz uma liga mental. Um cimento cultural. Que junta os brasileiros em torno de seus valores. Sedimentando suas crenças. Seja no patrimônio material. Seja no patrimônio imaterial. Assim, a cultura brasileira é unificadora na origem. E transcendente no destino. Mais larga e profunda do que as partes que a integram. No profano e no sagrado.

Por isso, é essencial que haja respeito aos valores representativos da cultura brasileira. Nas suas expressões, sagrada e profana. É o caso do terreiro de Xambá, em Olinda. Existente há 90 anos. E reconhecido como patrimônio vivo de Pernambuco. Na sua singularidade, acentua a pluralidade cultural do país. Atesta a diversidade social. Certificada no cartório da vocação convivente dos brasileiros. E, assim, testemunha a síntese política. Estimulando unidade a uma paisagem que se quer feliz. E que deseja paz.

* Membro do Conselho de Proteção do Patrimônio Cultural de Pernambuco e colunista da Folha.

