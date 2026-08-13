Pausa para agradecer!

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Hoje, enquanto esperava o meu ônibus na Estação de Camaragibe, meu coração estava tomado por uma gratidão simples, mas gigante: consegui dormir mais de 7 horas esta noite. Para quem viu a rotina voltar com tudo, isso já parecia uma verdadeira vitória.



Mas o motivo real desta reflexão não foi o sono em dia.



Às vezes, os problemas do dia a dia pesam tanto, parecem tão grandes, que acabamos esquecendo de agradecer pelas coisas mais básicas e essenciais da vida. Esquecemos de agradecer pelo simples fato de respirar, de abrir e fechar os olhos, de ter controle sobre nossos movimentos motores, de manter a nossa consciência intacta. Meu Deus, quanta riqueza existe apenas nisso!



Enquanto eu pensava sobre isso, vi passar uma mãe com sua filha adolescente, que usava a blusa da escola provavelmente indo para a aula. A menina era deficiente visual.



Naquele instante, o meu mundo silenciou. Nós podemos ver, podemos ouvir, podemos falar... mas será que realmente temos noção do privilégio e da importância que isso tem para quem não consegue?



Que possamos reclamar menos e agradecer mais. Que as dificuldades não nos ceguem para os milagres diários que habitam o nosso corpo e a nossa vida.



Só uma reflexão para começarmos o dia com o coração no lugar certo.

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