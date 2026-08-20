PE é destaque nacional pelo seu premiado comércio varejista

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Questão vocacional. Então, não adianta polemizar. Constata-se.

Desde descoberto, Pernambuco identificou a sua vocação para o agroindustrial, a cana de açúcar. Simultaneamente, logo descobre-se como polo terciário de serviços, desenvolvido sobretudo em sua capital, Recife. E dentre os serviços, o comércio em todas as suas modalidades floresceu no mercado recifense, tanto interna como no mercado externo. Por quase cinco séculos. Este é o panorama da maior da atividade econômica do nosso estado.

Até agora, não trouxe quaisquer novidades, meu caro leitor.

Mas, trazendo para os dias atuais, e de acordo com o Banco Central, a economia de Pernambuco cresceu 5,1% nos cinco primeiros meses destes 2026, acima da média nordestina de 2,7% e até da média nacional brasileira de 1,2%. No mesmo período, de Janeiro a Maio/26, o maior crescimento do comércio varejista do Brasil foi o de pernambucano que revelou uma alta de 11% segundo o IBGE, com destaque para os setores de supermercados e hipermercados (+26,8%), papelarias e livrarias (+19,1%) e informática e comunicações (+18,2%). PE, então, confirma uma liderança nacional vez que superou a média nacional de 1,7% e a nordestina, de 3,2%.

Se o desempenho levar em conta o ano de 2025, o resultado encontrará que o comércio varejista pernambucano cresceu 7,4% sendo o segundo melhor do país e o maior da região nordestina. Comprava-se o dinamismo da economia pernambucana e a capacidade da ampliação de atividade do setor de serviços no estado. Sinal de que vivemos uma recuperação econômica em Pernambuco, embora haja setores dentro do comercio varejista em que o cenário varejista seja de recuperação desigual, como a área de construção civil.

O importante são as alternativas. As diversificações que possibilitarão as gerações de emprego e a renda. Manter o mercado pulsante. Absolver o máximo possível, a mão de obra. Projetar o pleno emprego. Ter uma economia sadia. Gerando e estimulando o emprego e a distribuição da renda. Garantindo saúde, educação, moradia, infraestrutura.

Para finalizar, vale destacar o registro de que, na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulgou que Pernambuco alcançou o maior crescimento do comercio varejista do Brasil no acumulado de janeiro a junho deste ano de 2026 de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). Nosso Estado registrou um volume de vendas do varejo que atingem 10,7% e 9,7% no varejo ampliado. Enquanto, no país, os números indicam uma evolução de 2,9% e de 1,9% no varejo ampliado.





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