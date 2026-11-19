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“A segunda carta de Paes de Andrade a Cruz Cabugá é de fins de agosto ou começo de setembro de 1818, enviada de Londres e Filadélfia, recebida por Cruz Cabugá em 15 de outubro de 1818”.



Gonçalo de Barros Carvalho, Primeiros exilados políticos brasileiros, Revista do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana, 2026.

Pernambuco tem duas escolas políticas: a de moderação, com o sereno Marquês de Olinda, no Império. E o caminhar paciente de Marco Maciel, na República. A outra escola política é a de exaltação. Com o ânimo indomado de Frei Caneca, no Império. E a garra sertaneja de Agamenon Magalhães, na República.



Pernambuco também não convive bem com o caciquismo político. Não há caciques que tenham conseguido manter o poder por décadas. Como na Bahia e no Maranhão. A alternância de poder trocou Rosa e Silva por Dantas Barreto; Manuel Borba por Estácio Coimbra; os coronéis pelo industrial Cid Sampaio; este pela visão social de Miguel Arraes. A esquerda de Marcos Freire pela direita de Roberto Magalhães. E o masculino socialista de João Campos pelo feminino social-democrata de Raquel Lyra.



Foram rupturas que significaram espírito democrático. A primeira ruptura ocorreu na metade do século XIX. Quando pernambucanos começaram a substituir portugueses no comércio, nos negócios, na exportação, na gestão colonial. A segunda ruptura quando a oligarquia rural de Rosa e Silva foi derrubada pelo clima urbano de Dantas Barreto. E a terceira ruptura se deu, em 1975, com Moura Cavalcanti. Quando ele substituiu os quadros do PSD de Agamenon pelos jovens turcos, com mestrado e concurso público.



Pernambuco não é apenas paisagem. Ou só natureza. Mas é obra do pensar e do fazer. Pensamento e cultura. De fazeres sociais, de linguagem lírica e revolucionária. Chico Science. E aprendizado reformista no exercício do poder. Soubemos superar os anos de sangue de 1817, 1824 e 1848. E fixar um modelo de política Nabuqueano. Em que os monarquistas conservadores colaboraram com a República. E Nabuco foi embaixador em Washington, em 1909.



Pernambuco, aprendendo, ensinou. Após a Semana de Arte Moderna de 1922, com Manuel Bandeira e Cícero Dias, proclamou o Manifesto Regionalista de 1926, com Gilberto Freyre. E afirmou o conceito de integração nacional. Pela inteligência. Mostrando que não há nação sem Região. Para chegar ao Oscar do cinema com a arte da resistência de Kleber Mendonça Filho.



Para terminar, Pernambuco deu uma rasteira no machismo. Com o feminino pedagógico. Que tomou a lição passada. E soube praticar o gesto na hora certa. Serena firmeza. Porque política é confiança. Em política, nota promissória é palavra. E escritura é aperto de mão. O bolsonarismo caboclo fez promessa vã. E quis jogar lá e lô. Quem supõe vencer no jogo duplo, perde duas vezes. Porque perde no voto. E perde na ética. E quem perde na ética, fica sem cartas. E sem cargos.



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