"Pedro, filho de João, tu me amas? Apascentai os meus rebanhos" 

MONTANHAS DA JAQUEIRA – O Papa Leon 14 está rezando pela paz na Faixa de Gaza, na Ucrânia, na Caxemira, no Complexo do Alemão, na Tríplice Fronteira, na Cracolândia, na Cova do Onça, no Sambódromo, no Vaticano,. Milhões de fiéis também estão rezando e fazendo promessas pela paz na Muribeca. Infelizmente, os senhores das armas e das guerras não se comovem com piedosas orações.

OoO

Na hora do Angelus, “hora da prece e do perdão, hora dos fidalgos e dos plebeus, hora dos cristãos de todas as idades e dos filhos de Deus de ambos os hemisférios”, ao som da Ave Maria de Gounod, os fariseus despejam mísseis mortíferos nas casas, nos castelos, nos hospitais, nas igrejas e nos abrigos humanitários.

OoO

Robert Francis Prevost foi ungido Papa Leon 14 por ter “cheiro de ovelhas”, assim anunciaram. Veio do pastoril das almas. Ser pastor de almas é missão gloriosa, ser pastor de verdade, não os fariseus farejados de dízimos.

Falar em primeira Guerra Mundial (1914-1918) e segunda Guerra Mundial é um clichê hoje massificado. Qual o critério? Geopolítico? As principais guerras da humanidade sempre foram mundiais, desde o Império Romano, antes de Cristo, quando a terra era plana, até as guerras do Império Mongol, nos séculos 13 a 14, na Eurásia, China e Rússia. O diabólico Gengis Kkan, precursor das guerras bacteriológicas, foi o maior conquistador de impérios da história da humanidade.

Eu sempre fui terraplanista, modéstia à parte, pois gostaria de ter nascido na época da Renascença. Terra ficou redonda depois das Navegações por culpa de Galileu Galilei, e desde então o mundo mudou para pior.

As guerras napoleônicas, no início do século 19, durante 12 anos, também foram mundiais.

0oO

Jesus Cristo perguntou três vezes ao seu discípulo e ouviu a mesma resposta: “Simão, filho de João, tu me amas?” Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo”. “Apascentai as minhas ovelhas”. As ovelhas estão em surto neste vale de lágrimas, de guerras, polarizações, de roubos e de rombos Previdência Social.

OoO

Neste reino de Pindorama, onde o amor venceu o ódio, as ovelhas do cordão encarnado querem prender, censurar e massacrar as ovelhas de outros rebanhos. Só haverá pacificação nacional, segundo as ovelhas vermelhas, quando todos os animais dissidentes forem silenciados, assim feito na Rússia do genocida Vladimir Putin.

OoO

O Papa João Paulo II tinha cheiro de santo guerreiro da paz. Ele sabia que os tiranos comunistas não se comovem com preces piedosas. Por isso ia lá nas fronteiras e fazia acontecer. Somente não desarmou o psicopata Fidel Castro. Daí o povo cubano ainda hoje vive na miséria e na escravidão comunista. O fanatismo comunista é uma doença mental perigosa e contagiosa.

OoO

O mundo precisa de um novo estadista para redimir os cubanos das trevas do comunismo, assim na Antiguidade Moisés rompeu os mares e libertou o povo hebreu da escravidão.



___

