Pedro Jorge, mártir da ética e herói da pátria

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Aos 28 anos, Pedro Jorge de Melo e Silva assumiu a titularidade do Ministério Público Federal em Pernambuco. Poucos anos depois, demonstrou uma coragem incomum ao desmantelar o “Escândalo da Mandioca” — um esquema milionário de fraude ao crédito agrícola em Floresta, no Sertão do estado.

Nem mesmo a pressão de políticos influentes e de militares envolvidos na trapaça fez o jovem procurador recuar diante das constantes ameaças de morte. Em 3 de março de 1982, o assassinato em Olinda aos 35 anos chocou o país. O crime gerou comoção nacional, pressionou a Justiça pela condenação dos envolvidos e tornou-se um divisor de águas institucional, impulsionando as garantias constitucionais do Ministério Público moderno.

Mais de quatro décadas após seu assassinato, o reconhecimento formal de sua dignidade consolidou-se com a inscrição no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, em 30 de junho de 2026. O tributo, contudo, contrasta com uma realidade política nacional historicamente moldada por engrenagens de corrupção sistêmica.

Esta degradação se manifesta com força na expansão das emendas parlamentares. Sob o argumento de atender às bases eleitorais, bilhões de reais são pulverizados sem transparência, critérios técnicos ou rastreabilidade. Com órgãos de controle manietados, desvios e superfaturamentos se multiplicam, transformando o orçamento público em moeda de troca no coração da República.

A fragilidade das nossas instituições se reflete claramente em escândalos como o do Banco Master, considerado a maior fraude financeira recente do Brasil, com rombo estimado superior a R$ 50 bilhões. O episódio coloca em xeque a eficácia dos mecanismos de fiscalização e compromete de forma severa a confiança dos investidores no mercado.

Além disso, a omissão de setores do Judiciário diante do loteamento do Estado fortalece a blindagem mútua. O resultado são anulações em larga escala e a impunidade generalizada. Em um ambiente corporativista, a escassez de figuras corajosas como Pedro Jorge evidencia o colapso da ética pública. Resgatar sua memória, portanto, vai além da justiça histórica: torna-se um manifesto urgente contra o cinismo moral que sequestrou as instituições brasileiras.



* Professor emérito da UFPE e membro Titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.



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