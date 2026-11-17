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O Sport vai às urnas para escolher seus novos dirigentes. Os eleitos terão a tarefa de adequar o clube às novas regras do futebol brasileiro, justo quando as receitas de patrocínio e transmissão encolhem.

Nos últimos dois anos, o patrocínio das bets e os adiantamentos pagos pelas ligas (Libra e LFU) sobre direitos de transmissão turbinaram o caixa dos clubes. Como esse fôlego acabou, a dificuldade financeira já bate à porta da maioria dos clubes.

Junto a isso, passam a valer regras mais rígidas. A partir do ano que vem, entra em vigor o Fair Play Financeiro da CBF, que pune quem não mantiver as contas em ordem. Vem junto a reforma tributária, com a cobrança de impostos (CBS e IBS) sobre as receitas (patrocínio, transmissão e bilheteria) dos clubes de futebol, até aqui praticamente isentos.

No Sport, a adaptação será ainda mais desafiadora. Em primeiro lugar, porque sai do papel o novo modelo de governança, baseado no Conselho de Administração com cinco membros e mandato de três anos. Será a primeira eleição disputada nesse formato.

Em segundo lugar, por causa da situação financeira. Depois do colapso de 2025, o clube bem que tentou ajustar as contas ao longo do ano. Até que, na reta final da Série B, apostou em reforçar o elenco para buscar o acesso, inclusive com adiantamento de receitas de 2027.

O acesso pagaria a conta, afinal, as receitas da Série A cobririam o gasto. Só que boa parte dos contratados não renderam como esperado. O Sport terminou com sua pior campanha na Série B na era dos pontos corridos.

Em terceiro lugar, a exigência aumenta devido ao próprio nível da Série B. Se neste ano nenhuma camisa pesava mais que a do Sport, no próximo ano estarão clubes como Corinthians e Grêmio, ambos atualmente na zona de rebaixamento.

Tamanhos desafios foram o estopim para que os grupos de oposição do Sport se unissem em torno de uma candidatura comum. Assim nasceu a chapa Pelo Sport Todos.

A união se mede pelos dois cabeças de chapa, que há um ano estavam em lados opostos na disputa pela presidência: Paulo Bivar, da nova geração de rubro-negros e com trajetória na iniciativa privada, para presidir o Conselho de Administração; e Branquinho, da velha guarda e com imensos serviços prestados ao Sport e à vida pública, para presidir o Conselho Deliberativo.

Apesar das qualidades de cada um - ou justamente por causa delas - os dois sabem que não chegariam longe sozinhos. Contam com “ardentes seguidores”, como diz a letra do hino de Eunitônio Pereira.

Nisso se incluem os demais membros do Conselho de Administração, vários dos maiores empresários de Pernambuco e, acima de tudo, a torcida rubro-negra: pela primeira vez na história do clube, as vagas no Conselho Deliberativo foram abertas por formulário on-line a qualquer sócio interessado.

Onde está o perigo, também cresce o que pode redimi-lo. É o que estamos vendo no Sport. Pelo Sport tudo, e todos.

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