Pensar feminino

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Acabo de ler El Siglo de Hannah Arendt – Como las Mujeres revolucionaron el Pensamiento Político (Editora Planeta, Espanha, 2025). Trata da centralidade da obra da escritora judia no século XX. E de sua influência sobre os trabalhos de sete filósofas. Entre elas, Rosa Luxemburgo (1871-1919), Simone Weil (1909-1943) e Simone Beauvoir (1908-1986).

Ao ler, verifiquei fato inegável na história das mulheres. Elas constituem metade da população mundial. E, no entanto, por razões sociais e políticas, são tratadas como minoria. Somente há um século, as mulheres adquiriram o direito à vida política e o direito ao saber técnico. A filosofia política, escrita por mulheres, é resultado dessa dupla conquista. Hoje, tornou-se evidente a capacidade intelectual e social de mulheres produzirem valorosa contribuição para a reflexão política.

Rosa Luxemburgo, social-democrata alemã, analisou a formação do sujeito político por meio do estudo da industrialização e do proletariado. Por sua vez, Simone Weil produziu uma obra admirada sobre a igualdade entre as pessoas. Com base religiosa. Já Simone Beauvoir defendeu a dialética feminina quando esta ainda se achava oculta em preconceito.

A ideia de certa tradição contemporânea de filosofia escrita por mulheres sugere uma antevisão do futuro. Isto é, a capacidade dessas autoras de detectarem o surgimento de novos sujeitos políticos no espaço público do século XX. É o que fez Rosa Luxemburgo quanto ao operariado. O que fez Simone Weil quanto à socialização da política. E o que fez Simone Beauvoir quanto às mulheres.

Hannah Arendt pertence à mesma geração dessas autoras. Mas ocupa posição central. Por sua inteligência moral. E por sua coragem política. Ela ousou produzir obra diferenciada com base nos direitos políticos e civis. Aqueles direitos alcançados pela humanidade no episódio da Segunda Guerra Mundial e no desastre moral do Holocausto.

Seu pensamento se organizou sobre a ação política. E as possibilidades de execução prática. Na esfera pública. E quanto aos princípios que regem as relações entre pessoas e nações. No caso das nações, o livro acentua atualidade extraordinária. Quando ressalta, no pensamento dessas filósofas, a questão do colonialismo. No exato momento em que o presidente dos Estados Unidos veste doutrina colonialista, retrógrada e contenciosa.

Rosa Luxemburgo foi a primeira a denunciar a relação entre capitalismo e colonialismo. Simone Weil escreveu sobre as vidas subjugadas pelo sistema colonial francês na Argélia. Por sua vez, Hannah Arendt construiu obra extensa e densa sobre a conexão funcional e política entre colonialismo e totalitarismo.

Na verdade, como é perigosa a política colonialista do governo norte-americano. Não só em relação à América Latina. Tentando recuperar viés superado e inaceitável dos anos de 1950. Mulheres à frente de homens. Especialmente mulheres filósofas. Que pensam. Adiante de homens que têm o olhar apenas para trás.







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