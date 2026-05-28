Perguntar não ofende

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Desde que seja com certo cuidado para não contrariar os pseudos donos da verdade e de tudo o mais, até mesmo do mundo por inteiro, espero que com extrema cautela possamos perguntar a todos os habitantes do planeta, “ei pessoal, vocês acham que o mundo está melhor?” em que aspecto, científico, cultural, humanitário, político, justo, enfim, já que sabemos em parte de onde viemos, será que dá para prever para onde estamos indo?

Senão vejamos, já fomos à lua e já começamos a cogitar da ida à Marte, descobrimos a cura para várias doenças mas também criamos e fortalecemos outras, optamos por priorizar as guerras e não a paz, morder, torturar, matar, tomar, mas jamais atender, conceder, a palavra, o abraço, o beijo, são praticas em desuso, fora de cogitação, conjunto de dicas na tentativa de adivinhar nosso destino de passagem ou transição definitiva quem sabe para o fim dos tempos, principalmente para os que preferem ir junto com o “Armagedom” do que partir primeiro e deixar o que sobrar para o próximo.

Tempos do eu e tão somente do eu, e jamais do nós, essa é a verdade no conjunto da ópera que temos assistido, com episódios repercutindo em todos os quadrantes do planeta, Venezuela, Cuba, Irã, Canadá, Groelândia, Panamá e outros, que experimentam os tentáculos das ameaças de todos os tipos, econômicas, políticas, militares de ultima geração para contentamento da indústria bélica internacional, que aguarda ansiosa por novas oportunidades de expansão.

Rússia, Israel, coadjuvantes na perversa insanidade de propósitos irradiantes, cooptando os mais carentes de defesa, vítimas do velho conhecido, “manda quem pode, obedece quem tem juízo”, até aqui no nosso rincão tupiniquim, treinando lá fora os traidores, completamente desprovidos de vergonha patriótica, revelando ausência de autocrítica, perguntando, a título de curiosidade, por que insiste em se alinhar com o mal, o ódio, a perversidade? Absolutamente despreparados para a gestão do “gigante adormecido”, mais de fragilidade do que com sono reparador, paciente precisando em caráter emergencial de tratamento capaz de restaurar sua expressão como líder continental, respeitado pela ética, pelo espírito pacífico, que sempre norteou nossa presença e expressão no contexto internacional, a despeito dos sustos e sobressaltos que já enfrentamos e fomos milagrosamente capazes de superar.

Fulanos de tal, vocês estão destruindo o porvir da humanidade sem dó nem piedade, até quando seremos capazes de suportar tamanho desarranjo global, político, econômico mas principalmente de cunho humanitário?

Na mesa de reuniões dos gestores globais só tem três acentos, um para o representante do petróleo, outro para o representante da indústria bélica, e outro vazio para o representante da paz, barrado no encontro.

Quem sabe se a inteligência artificial não nos socorre, com cuidado pois como alerta o Papa Leão XIV pode até representar mais um perigo caso não seja devidamente controlada pelas forças do bem.

Quem viver verá, vamos rezar.

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