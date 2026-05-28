Pernambucanos, quem somos nós?

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“Por degrau de arenito e de coral, Do Recife se desce para o fundo do mar, Para a noite do mar”.

Joaquim Cardozo





Quem é o pernambucano ? É geralmente magro. Apaixonado no temperamento. Semeador na cultura. Magro, como João Cabral de Melo Neto. Excepcionalmente gordo, como Ascenso Ferreira. Dado a discussões. Quando se trata de Sport e Náutico. É sim ou não. Parece não haver meio termo. Nem graduação de cores. A paixão do pernambucano o leva a traço conservador. Na fronteira do machismo. Conservador em termos grupais. No corporativismo de categorias. Desconfiado em relação a mudanças. Embora isto não o impeça de mudar. De fazer novas escolhas. De experimentar. De avançar.

Para onde se volta o pernambucano ? Ao mesmo tempo, se liga ao passado e é contemporâneo do futuro. Porque, de um lado, na escassez de recursos, mantém vivas referências de sua história. O Recife antigo. O casario. Os engenhos. Os fortins. As igrejas barrocas. Os bairros preservados, arborizados. Com cheiro de coisa guardada com afeto. Poço da Panela. Terrenos de capim, agora ocupados, Jaqueira.

E, de outro lado, visão estrutural, constrói futuros. Suape, Porto Digital, Centro de Convenções, Logística. O pernambucano é orgulhoso, telúrico. Vaidoso dos valores de sua terra. Agarrado ao fazer cotidiano. Sertanejo, agrestino ou litorâneo, o pernambucano não tem limite de espaço. Sobe montanhas, desenha novas geografias. Seu horizonte é o mar. Sua via por excelência é o Atlântico.

O pernambucano é mais voltado à concentração do que à expansão. Mais introvertido que expansivo. Mantém o espírito provincial no sentido de valorizar sua terra, integrando-se ao todo nacional. Como disse Nilo Pereira: “Grandes provincianos foram aqueles que lutaram pela integração. Não perderam o sentimento da terra. Nem o que significa no complexo das realidades brasileiras encaradas como uma realidade só, embora diversificada”.

Pernambucanidade não é dado aleatório da geografia. Nem da história nascida indígena. Acalentada no trópico. Crescida morena neste pedaço de chão. A impressão digital dos pernambucanos tem duas edições: o liberalismo com o espírito tri-revolucionário de 1817, 1824 e 1848. E o pensamento científico, com o Manifesto Regionalista de 1926. Assinado por um grupo de intelectuais, liderado por Gilberto Freyre. Participaram do movimento, entre outros, José Lins do Rego, Ariano Suassuna, Cícero Dias, Lula Cardoso Ayres. Coração e mente. Exaltação e moderação. Nessa perspectiva, a Pernambucanidade tem duas inspirações: capacidade de pensar e coragem de agir.

Foi nesse percurso psicossocial que o pernambucano, antes revolucionário, tornou-se reformista. Pagou o irredentismo com amputação do território. E incorporou, como lição, a pedagogia da negociação. Na travessia política, Pernambuco viveu quatro tempos: o tempo rural, o tempo da indústria, o tempo social e o tempo da gestão.

O tempo rural (1940,50) de coronel, coronéis. De que falaram Marcos Vilaça e Roberto Cavalcanti de Albuquerque. Na hora agá, agá, Agamenon. Dos coronéis Clementino Coelho, José Abílio, Cornélio Soares e Chico Heráclio. Em seguida, veio o tempo da indústria (1958, 62). Com Cid Sampaio. Em resposta a uma proposta fiscal de Clélio Lemos. De que resultou a vitória de Cid sobre João Cleofas para governador. Pernambuco substituiu a linguagem rural pelo vocabulário da mecânica. Depois, chegou o tempo social (1962, 64) de Miguel Arraes. Que introduziu a perspectiva da pobreza. O olhar do chapéu de palha. Disseminando o exercício do diálogo. E patrocinou o Acordo do Campo. Reunindo camponeses e empresários. Estabelecendo o salário-mínimo. Sob olhar de princesas, no tapete do palácio.

Na sequência, nasceu o tempo da gestão (1975-79), de José Francisco de Moura Cavalcanti. Em que nova geração de jovens concursados e diploma de mestrado substituiu as raposas do antigo Partido Social Democrático – PSD. Daí surgiram novos processos, novo formato gerencial, dois governadores, Joaquim Francisco e Gustavo Krause, ministros, José Jorge, e vários secretários.

O pernambucano tem pele. E se arrepia. Com a beleza. Tem humor. Onde brilha o senso lúdico. Pernambuco, no devaneio de Acrópole, elabora sua utopia. Sanfonada por Luiz Gonzaga. Apolíneo e dionisíaco. Nos limites e possibilidades do talento. No cinema, por exemplo. Glauber Rocha era metafórico, Kleber Mendonça é conceitual. Glauber era alegórico, Kleber é reflexivo. Glauber era mitológico, Kleber é digital. Glauber falava gritando, Kleber fala mansinho.

Pernambuco, ainda que aristocrático, é republicano. E popular. Inventou o frevo, musicou o mangue e toca o chorinho. Na alma, atenta ao calendário da alegria, proclama anualmente o Carnaval. Passista, com pernas e braços que despertam o Galo da Madrugada. Durante o período que rei Momo quiser.





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