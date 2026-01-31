PERNAMBUCO: a obrigatoriedade das alíquotas progressivas

A- A+

A Lei Complementar nº 227/2026 trouxe mudanças significativas no ITCMD, imposto cuja hipótese de incidência aplica-se sobre heranças e doações, promovendo impactos diretos nos Planejamentos Sucessórios dos Contribuintes.

Dentre as previsões legislativas, reitera-se a soma de doações sucessivas – para fins de composição de base de cálculo –, a obrigatoriedade da progressão de alíquotas, peculiaridades sobre heranças e doações oriundas do exterior, além da intensificação da fiscalização, que se aperfeiçoará com troca de informações entre os Estados e a Receita Federal do Brasil (RFB).

Com isso, um olhar de atenção deve recair sobre os Contribuintes, uma vez que continuadas doações serão somadas para fins de cálculo do ITCMD, com a ulterior aplicação da alíquota correspondente, que podem variar entre 2% e 8% no Estado de Pernambuco.

Ademais, a aludida legislação complementar houve por bem decidir que o ITCMD deve utilizar como base de cálculo o valor de mercado do bem, substituindo práticas que utilizavam o valor venal dos imóveis, o que trará uma majoração significativa sobre a carga tributária suportada pelos Contribuintes.

Sendo assim, em decorrência do benefício fiscal de redução de alíquotas do ITCMD, previsto na Lei Complementar nº 563/2025 e com prazo de lançamento estendido até 31 de março de 2026, cabem aos Contribuintes pernambucanos aproveitarem o marco temporal para efetivarem seus Planejamentos Sucessórios, sujeitando-se a uma alíquota de 1% nos casos de doações que apresentem um valor limitado de R$ 317.412,45 ou, de 2%, caso os bens transmitidos ultrapassem este valor de referência, com a possibilidade de recolhimento à vista sob um desconto de 10%.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também