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opinião Pernambuco do futuro: é hora de pensar grande

Pernambuco tem história. Tem tradição. Tem riquezas. Tem um povo trabalhador e empreendedor.

Como dizia o imortal e grande pernambucano de Limoeiro Marcos Vilaça, “Pernambuco não tem mania de grandeza. Tem grandeza.”

O que precisa é de um projeto capaz de transformar suas potencialidades em oportunidades.

A propósito, merece destaque o documento *Pernambuco do Futuro — Estratégia para um Novo Ciclo de Desenvolvimento*, elaborado pelos técnicos Hélio Oliveira, Jesus Ivandro e Sérgio Alves e recentemente entregue à governadora Raquel Lyra e à vice-governadora Priscila Krause.

Permitam-me um parêntese.

Esses três técnicos integraram a competente e respeitada equipe técnica do antigo CONDEPE, instituição que, durante décadas, ajudou Pernambuco a pensar o desenvolvimento para além dos limites de um governo.

É justamente essa capacidade que Pernambuco precisa recuperar.

Essa capacidade foi sendo reduzida ao longo dos anos. Até que a reforma administrativa de 2003 fundiu as estruturas do CONDEPE e da FIDEM, criando a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco — CONDEPE/FIDEM.

A atividade de planejamento permaneceu entre suas atribuições. Mas a instituição sucessora não recebeu, na prática, estrutura administrativa e quadro técnico capazes de preservar a capacidade de planejamento de médio e longo prazo construída ao longo de décadas.

Os economistas Tânia Bacelar e Jorge Jatobá, reconhecidos estudiosos do desenvolvimento regional, foram incisivos ao analisar esse processo. Tânia classificou o esvaziamento do CONDEPE como “um grande erro”, avaliação endossada por Jatobá. E chamaram a atenção para o contraste com estados como Ceará e Bahia, que souberam preservar estruturas fortes de planejamento.

Fecho o parêntese.

O documento dirigido à nossa governadora e vice governadora traz propostas consistentes.

Não basta crescer. É preciso desenvolver. Gerar empregos. Distribuir oportunidades. Reduzir desigualdades.

É hora de pensar grande. Ir além dos limites de um mandato.

O primeiro passo é recuperar o planejamento de longo prazo, reconhecendo as vocações de cada região. Ouvindo o Sertão. Compreendendo o Agreste. Valorizando a Zona da Mata. Fortalecendo a Região Metropolitana.

O segundo é integrar nosso território.

Modernizar e ampliar Suape. Viabilizar a ligação ferroviária entre Salgueiro e o porto. Implantar o Arco Metropolitano. Avançar na duplicação da BR-232.

Mas o futuro não se constrói apenas com estradas, trilhos e portos.

É preciso preparar Pernambuco para as transformações tecnológicas e ambientais que estão ocorrendo no mundo inteiro. Aproveitar o potencial de Suape na transição energética. Levar a inovação ao interior. Aproximar universidades, centros tecnológicos e empresas.

E investir no nosso maior patrimônio: as pessoas.

Ampliar a educação tecnológica. Qualificar trabalhadores. Preparar nossos jovens para as profissões do futuro.

Projetos inovadores como *Porto Digital* e *CESAR School* precisam ser levados para todas as regiões do Estado.

Acima de tudo, é estratégico assegurar continuidade administrativa. Projetos estruturantes não podem ficar subordinados ao calendário eleitoral.

Pernambuco não carece de potencialidades. Carece de uma estratégia capaz de integrá-las e transformá-las em desenvolvimento.

O futuro não nasce de promessas. Nasce de planejamento. Floresce com o trabalho. E se consolida com a perseverança.

É tempo de construir um Pernambuco que não espere pelo futuro.

Que comecemos a construí-lo desde agora.





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