Pernambuco falando para o mundo

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Há exatos 49 anos, em 14 de outubro de 1977, Sport e Náutico decidiam o Campeonato Pernambucano. A lembrança veio com O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, ambientado no Recife daquele ano e repleto de referências ao futebol local.

Se o filme fala tanto de futebol, é porque a cidade respirava futebol. E o oxigênio vinha dos próprios clubes, que viviam ótima fase.

A começar pelo Santa Cruz, time do sogro do protagonista Marcelo (Wagner Moura). O tricolor ganhou sete dos dez estaduais da década, incluindo o penta em 73, e alcançou a semifinal do Brasileirão de 75, eliminado pelo Cruzeiro.

O Náutico vinha do hexacampeonato dos anos 60 e do vice da Taça Brasil de 67, derrotado pelo Palmeiras de Ademir da Guia. Em 74, conquistou o Pernambucano e impediu o sexto título consecutivo do Santa Cruz, alimentando a mística alvirrubra em torno do hexa.

O Sport, sem título estadual desde 62, voltou a vencer em 75, com Dadá Maravilha como protagonista do chamado “Super Time da Ilha”. O título seguinte seria justamente em 77, ano em que Marcelo foi assassinado pela ditadura militar e o Sport derrotou o Náutico na final do Pernambucano.

Uma final, aliás, das mais lembradas do futebol pernambucano. Na melhor de três, o Sport venceu o primeiro jogo, empatou o segundo e o Náutico ganhou o terceiro. Como o regulamento não previa pênaltis, o árbitro determinou que se jogassem prorrogações até sair o gol da vitória. Foram necessários cinco tempos extras de 15 minutos, com o gol do título saindo quando o cronômetro já marcava 158 minutos de jogo.

No fim, as duas torcidas aplaudiram juntas o esforço dos atletas. Era o reconhecimento da grandeza do futebol pernambucano.

Tenho a impressão de que algo desse espírito ressurgiu. Quando o Santa Cruz garantiu o acesso à Série B, diante de 45 mil pessoas na Arena de Pernambuco, não vi rubro-negros e alvirrubros secando, como em outras épocas. Mesmo que ninguém admita diante do rival, noto um desejo comum de que o futebol pernambucano evolua, ainda mais agora que baianos e cearenses ocupam o lugar que já foi nosso.

Em 2027, os três clubes da capital estarão juntos na Série B, isso se o Sport não garantir o retorno à elite ainda este ano. Além disso, já neste final de semana, começa o Pernambucano 2027, com clubes tradicionais como Central, Íbis, Petrolina e Salgueiro disputando vagas para enfrentar, na fase final, o trio de ferro da capital.

Há poucos dias, o Datafolha divulgou pesquisa em que Pernambuco é o único estado do Nordeste onde o Flamengo não tem a maior torcida. No entanto, o clube carioca já aparece em terceiro, à frente do Náutico. Manter o protagonismo de Pernambuco é o desafio histórico que nos cabe. Tanto no cinema, quanto no futebol.

PS: O parque gráfico da Folha de Pernambuco foi um dos cenários do filme O Agente Secreto, como conta a reportagem de Leonardo Vila Nova, publicada nesta Folha em 12 de janeiro.

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