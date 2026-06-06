Pernambuco no rumo certo: o caminho para o desenvolvimento passa pelo interior

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Sempre defendi que o desenvolvimento de um estado não pode ficar restrito aos limites da sua capital. Pernambuco é um estado plural, de solos diversos e vocações distintas, que pulsam do Litoral ao Sertão. No entanto, para que esse potencial se transforme em comida na mesa e dinheiro no bolso do cidadão, precisamos de infraestrutura. Não se faz economia forte com estradas precárias.

Estamos vivendo um momento decisivo em 2026. Com o plano de investimentos em infraestrutura alcançando a marca histórica de R$ 7,5 bilhões, o debate sobre a interiorização do desenvolvimento deixa de ser uma promessa de palanque para se tornar uma realidade de canteiro de obras.

A conclusão da duplicação da BR-232 até Arcoverde é mais do que uma vitória da engenharia; é a abertura de um corredor de oportunidades. Quando reduzimos o tempo de viagem e o custo do frete, estamos, na verdade, dando competitividade ao produtor de leite do Agreste, ao fruticultor do São Francisco e ao pequeno empreendedor que precisa escoar sua produção. O Arco Metropolitano, por sua vez, desafoga o Recife e integra nossas regiões, permitindo que a logística do estado finalmente acompanhe a nossa capacidade produtiva.

Mas o meu olhar na Assembleia Legislativa tem sido vigilante: infraestrutura não é apenas sobre máquinas e asfalto. É sobre pessoas.

Uma estrada bem sinalizada e duplicada é menos uma família chorando a perda de um ente querido em acidentes. Um acesso pavimentado a um distrito industrial é a garantia de que a indústria vai se instalar ali, gerando empregos para os jovens daquela localidade, evitando que precisem abandonar suas raízes em busca de oportunidades na Região Metropolitana.

Como deputada, sigo trabalhando para cada centavo desse investimento seja bem aplicado. O meu compromisso é garantir que os recursos cheguem às estradas vicinais e às rodovias estaduais que por anos foram esquecidas. O desenvolvimento precisa ter a cara de Pernambuco: ser forte, resistente e, acima de tudo, chegar para todos.

Pernambuco não pode mais esperar. O caminho está traçado e, com trabalho e fiscalização, o interior finalmente assumirá o papel de protagonista que sempre lhe coube por direito.





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