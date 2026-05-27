Pernambuco terá a primeira escola a aplicar a disciplina de Inteligência Artificial

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Vivemos um tempo em que a tecnologia já não é mais acessório, mas parte essencial do cotidiano. A Inteligência Artificial (IA), em especial, está transformando profundamente a forma como trabalhamos, nos comunicamos e aprendemos. Diante desse cenário, cabe à escola preparar seus alunos não apenas para acompanhar essas mudanças, mas para liderá-las de forma crítica, criativa e responsável.

Foi com esse propósito que o Colégio CBV decidiu lançar, a partir de 2026, uma disciplina inédita e pioneira em todo o Recife: o Dia Lab, voltado para o Letramento Digital em Inteligência Artificial. A iniciativa contemplará os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com aulas semanais especialmente planejadas para desenvolver não só o domínio técnico, mas também a cidadania digital, a ética e a capacidade de inovação.

A proposta é formar estudantes capazes de dialogar com a IA e utilizá-la para transformar o mundo ao seu redor. Para isso, estruturamos um currículo dividido em trilhas específicas por faixa etária. Os alunos do 6º e 7º anos terão o foco em “IA nos Estudos e na Vida Pessoal”, enquanto os do 8º e 9º anos mergulharão em “IA, Criatividade e Impacto”. Em cada etapa, serão 30 aulas anuais, distribuídas em três trilhas que abordam desde os conceitos fundamentais da IA até sua aplicação em projetos de impacto social.

Mais do que aprender a usar ferramentas, nossos alunos serão convidados a refletir sobre os valores que orientam a relação entre tecnologia e humanidade. Como criar sem perder a identidade? Como equilibrar inovação e ética? Como transformar a inteligência artificial em aliada para resolver problemas coletivos? Essas são questões que estarão no centro das atividades do Dia Lab.

A disciplina também dialoga com três competências essenciais para o século XXI: cidadania, preparando os jovens para atuar de forma responsável em um mundo permeado pela IA; empregabilidade, ajudando-os a compreender como a tecnologia transforma o mercado de trabalho; e meta-aprendizagem, incentivando-os a aprender de forma autônoma, utilizando a IA como parceira nesse processo contínuo.

No CBV, acreditamos que é necessário preparar nossos alunos para um mundo em transformação, mas sem perder de vista os valores humanos e a responsabilidade social. O Dia Lab nasce desse compromisso: oferecer aos nossos estudantes as ferramentas, os valores e a visão crítica necessários para que não sejam apenas consumidores de tecnologia, mas protagonistas de um mundo mais inovador, ético e conectado. Esse é o nosso convite para 2026: aprender com inteligência, criar com propósito e transformar com consciência.



* Diretora pedagógica do Colégio CBV; formada Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem/Neurociência pela PUC-RS.



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