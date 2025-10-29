Pernambuco: terra de ideias que transformam

A- A+

Falar sobre a publicidade pernambucana é revisitar uma trajetória de ousadia, talento e paixão por contar histórias. Desde os tempos em que os anúncios eram feitos em tipografias e os jingles gravados em fita rolo até o atual universo digital, Pernambuco sempre se destacou como um polo criativo de relevância nacional. Aqui, a propaganda nasceu de forma intuitiva, nas rádios e jornais locais, cresceu em meio a uma cena cultural efervescente e se consolidou como uma das mais valorosas do Brasil, combinando sensibilidade, estratégia e inteligência criativa.



As agências de propaganda em Pernambuco surgiram impulsionadas por um desejo genuíno de empreender com propósito e originalidade. Muitas começaram pequenas, dentro de salas improvisadas, com profissionais que acreditavam na força da ideia como ferramenta de transformação social e econômica. Com o tempo, consolidaram-se em estruturas sólidas, capazes de atender grandes marcas e governos, sem perder o sotaque e o olhar regional. Essa mistura de competência técnica com alma nordestina tornou o nosso mercado singular.



A história da criação publicitária em Pernambuco acompanha a evolução do próprio estado. Nossas campanhas sempre refletiram o jeito pernambucano de ver o mundo: criativo, contestador, cheio de ritmo e emoção. Do frevo às expressões populares, da irreverência do povo à poesia das ruas, tudo serve de inspiração para os nossos criadores. Não é à toa que o mercado local gerou cases memoráveis, campanhas que construíram narrativas e fortaleceram identidades.



Entre os exemplos marcantes estão os trabalhos que deram visibilidade à cultura e ao turismo de Pernambuco, transformando o estado em marca desejada; as campanhas de mobilização social que emocionaram o país; e os projetos inovadores que posicionaram marcas locais com a mesma força das nacionais. Essa capacidade de criar com pertinência, afeto e estratégia é o que faz da publicidade pernambucana uma das mais respeitadas do país.



O maior patrimônio do nosso setor é o capital humano. Pernambuco forma e exporta talentos: redatores, diretores de arte e criação, planners, gestores de mídia, produtores e estrategistas que hoje ocupam posições de destaque no Brasil e no exterior. Gente que aprendeu aqui o valor da escuta, da empatia e da criatividade como ferramenta de transformação. No dia a dia das agências, vemos equipes multidisciplinares que unem dados, comportamento e emoção, um equilíbrio que traduz bem o perfil do nosso profissional: criativo e, ao mesmo tempo, estrategista.



É nesse cenário que o Festival Cria-PE surge como um marco na nossa história recente. Em sua segunda edição, o evento consolida-se como o grande ponto de encontro da propaganda pernambucana, unindo agências de todo o Estado em torno da celebração do que temos de melhor: a criatividade. Mais do que uma premiação, o Cria-PE é um espaço de reconhecimento, aprendizado e conexão. Ele traduz o espírito colaborativo que queremos fortalecer, de um mercado integrado, diverso e cada vez mais competitivo.



E há o Troféu Capivara, símbolo máximo dessa celebração. O prêmio, que nasceu com um toque de humor e identidade local, tornou-se o objeto de desejo de todo publicitário pernambucano. Mais do que um troféu, ele representa o orgulho de fazer parte de uma indústria criativa que valoriza suas raízes e acredita na força do coletivo. Ver as agências comemorando suas conquistas é testemunhar a maturidade de um setor que aprendeu a competir com respeito e a crescer junto.



O Sinapro-PE tem trabalhado para fortalecer esse ecossistema, promovendo ações de capacitação, integração e defesa institucional do mercado. Nosso propósito é garantir que a publicidade siga ocupando o papel estratégico que lhe cabe: ser vetor de desenvolvimento, gerando valor para marcas, empresas e para a sociedade. A propaganda, quando bem feita, vai além da estética: ela impulsiona economias, inspira comportamentos e transforma realidades.



Hoje, Pernambuco se orgulha de ter um mercado publicitário vibrante, ético e conectado com o futuro. Um mercado que olha para as novas tecnologias sem abrir mão da sensibilidade humana, que entende que criatividade e estratégia caminham juntas, que valoriza suas origens e tem coragem de inovar. A publicidade pernambucana é, antes de tudo, um reflexo do nosso povo: plural, inventivo e resiliente. Seguimos criando, sonhando e inspirando com a certeza de que cada ideia nascida aqui tem o poder de ir muito além dos limites do nosso estado. Em Pernambuco, a propaganda não é apenas negócio. É cultura, identidade e amor pelo que se faz.







