Pesquisas eleitorais: ciência ou torcida?

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Como dizia o físico Niels Bohr: “A coisa mais difícil no mundo é fazer predições, especialmente sobre o futuro”. A frase resume perfeitamente o quanto a realidade é imprevisível. Hoje, mais do que nunca, esse pensamento se aplica não apenas à ciência, mas também à economia, à tecnologia e às incertezas das eleições.

O rigor científico de uma pesquisa exige uma amostragem probabilística, assegurando que todos os indivíduos da população tenham chances iguais de seleção. Na coleta de dados, o setor de opinião pública adota abordagens presenciais, telefônicas (por discagem automatizada), online ou via questionários autoadministrados.

A amostragem por quotas, uma técnica não probabilística, é a mais utilizada em pesquisas eleitorais. Esse método define metas precisas de entrevistas a partir do perfil demográfico real da população, utilizando critérios como gênero, idade, renda e escolaridade. Assim, combina a amostragem proporcional ao tamanho dos municípios com a seleção aleatória em campo. Posteriormente, recorre-se à ponderação estatística para corrigir desvios e garantir a fiel representatividade do eleitorado.

A divergência entre as pesquisas de intenção de voto e o resultado final das urnas é explicada por uma combinação de fatores metodológicos e comportamentais do eleitorado. Em primeiro lugar, devido a restrições de custo e viabilidade prática, grande parte dos institutos no Brasil utiliza a amostragem por cotas, o que limita a aleatoriedade estatística perfeita.

No âmbito do comportamento do eleitor, destaca-se o voto estratégico, fenômeno em que muitos cidadãos definem sua escolha na reta final ou migram para candidatos melhor posicionados. Há também o viés do "voto envergonhado", no qual eleitores de candidatos controversos tendem a ocultar sua real intenção nas entrevistas.

Por fim, a própria composição do eleitorado gera distorções: a variação entre o perfil de quem responde às pesquisas e de quem efetivamente comparece às urnas altera o universo de votos válidos — um cenário agravado pelos altos índices de abstenção que crescem continuamente no país desde 2006.



Erros discrepantes em resultados finais comprometem a credibilidade dos institutos de pesquisa perante a opinião pública, ainda que o índice geral de acertos permaneça elevado. Esse fenômeno é evidenciado nas eleições para o Senado em Minas Gerais (2018), quando Dilma Rousseff liderava as projeções de véspera, mas finalizou o pleito em quarto lugar.

De igual modo, no primeiro turno para o governo de São Paulo (2022), alguns institutos apontavam a liderança de Fernando Haddad, contudo as urnas consagraram Tarcísio de Freitas em primeiro lugar. No cenário internacional, as eleições presidenciais dos Estados Unidos também ilustram essa fragilidade: em 2016, as sondagens falharam em estados decisivos que garantiram a vitória a Donald Trump e, em 2020, apesar do acerto na vitória de Joe Biden, registrou-se o maior erro de margem das últimas quatro décadas.

A aplicação de modelos de regressão em projeções de pleitos eleitorais permanece aquém de seu potencial analítico. A técnica constitui um recurso valioso para a ciência política, viabilizando a correlação entre séries históricas e variáveis conjunturais para estimar a intenção de voto final em disputas majoritárias. Às vésperas de um pleito majoritário, considero imprudente projetar um vencedor caso a margem de liderança nos institutos de pesquisa seja inferior a 10%.





* PhD em Estatística pelo Imperial College e membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.



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