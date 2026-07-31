Pichação não é arte, é crime contra a cidade

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Nos meus trajetos essa semana, de casa para a academia e depois de casa para o trabalho, no táxi, tive a curiosidade de observar os estragos feitos pelas pichações, que deixaram de ser apenas um problema estético e se transformaram em um símbolo da degradação urbana, da ausência de autoridade do estado e do desrespeito ao patrimônio público e privado.

Quem percorre o Recife percebe facilmente que monumentos históricos, prédios públicos, igrejas, equipamentos urbanos, imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais são diariamente atacados por pichadores. O que deveria causar indignação coletiva acabou sendo tratado como algo comum. E isso é extremamente preocupante.

O comércio é um dos setores que mais sofre com essa realidade. Empresários investem em suas fachadas, recuperam imóveis históricos, preservam seus estabelecimentos e, muitas vezes, poucos dias depois, precisam arcar novamente com despesas para remover pichações. São recursos que poderiam estar sendo destinados à geração de empregos, à modernização dos negócios ou à melhoria do atendimento ao cliente, mas acabam consumidos pela necessidade de reparar danos causados por atos de vandalismo.

Além do prejuízo financeiro, existe um impacto que nem sempre é mensurado: a sensação de abandono. Ruas degradadas afastam consumidores, reduzem a atratividade turística, desvalorizam imóveis e contribuem para a percepção de insegurança. Uma cidade mal cuidada perde competitividade, perde investimentos e perde qualidade de vida.

É preciso reconhecer que o combate à pichação exige uma atuação integrada. O Poder Executivo deve investir em prevenção, fiscalização e manutenção dos espaços urbanos. As forças de segurança precisam identificar os responsáveis e encaminhá-los à responsabilização prevista em lei.

O Ministério Público pode acompanhar e incentivar políticas de proteção ao patrimônio coletivo; ao Poder Judiciário cabe aplicar a legislação com a celeridade e a efetividade que a sociedade espera, sempre respeitando o devido processo legal.

O que não podemos aceitar é a naturalização desse cenário. Não é razoável que cidadãos de bem, comerciantes e proprietários arquem repetidamente com os prejuízos, enquanto aqueles que insistem em degradar a cidade tenham a percepção de que nada lhes acontecerá.

Recife é uma cidade histórica, reconhecida por sua riqueza cultural, arquitetônica e econômica. Seu patrimônio pertence à sociedade e deve ser preservado. Cuidar da cidade é também respeitar quem nela vive, trabalha, empreende e investe.

A pergunta que faço é simples: até quando assistiremos passivamente à degradação do Recife? Até quando comerciantes, moradores e contribuintes continuarão pagando essa conta? Chegou a hora de transformar indignação em ação. A sociedade espera medidas concretas, permanentes e coordenadas. A omissão também produz consequências; quando o poder público demora a agir, quem perde é toda a cidade.





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