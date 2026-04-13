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opinião Plano Diretor de Tamandaré e intervenção judicial: riscos e oportunidades para o setor empresarial

O debate judicial envolvendo o Município de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, reflete um cenário recorrente no Brasil: a tensão entre desenvolvimento econômico, segurança jurídica e as exigências do direito urbanístico e ambiental.

A controvérsia teve início com ação civil pública do Ministério Público de Pernambuco, que questiona a regularidade do crescimento urbano e do ordenamento territorial local. Sustenta-se que o município se expandiu com base em Plano Diretor desatualizado, sem a revisão exigida pela legislação federal, e que alterações pontuais na legislação urbanística, sem estudos técnicos e participação popular, teriam comprometido o planejamento urbano e ampliado riscos ambientais e estruturais.

Após o indeferimento da tutela de urgência, o caso foi levado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco por agravo de instrumento, atualmente em julgamento pela 2ª Câmara de Direito Público. O relator votou pelo provimento parcial, reconhecendo a omissão estatal, mas afastando a paralisação generalizada dos empreendimentos. Determinou, contudo, a apresentação de cronograma para revisão do Plano Diretor. O julgamento está suspenso por pedido de vista.

Paralelamente, a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) editou a Portaria nº 50/2026, suspendendo o processamento de licenças ambientais no município, o que amplia as restrições regulatórias e impacta novos empreendimentos.

Para o setor empresarial, especialmente nos segmentos imobiliário, turístico e de infraestrutura, o cenário exige atenção. A indefinição judicial, somada a medidas administrativas restritivas, gera insegurança jurídica e pode resultar em atrasos, exigências adicionais e reestruturações de projetos.

Nesse contexto, destaca-se a importância da assessoria jurídica estratégica e preventiva. Empreendimentos que antecipam tendências regulatórias, estruturam seus projetos com base técnica e acompanham a evolução normativa tendem a mitigar riscos e ganhar competitividade.

Até o momento, não há decisão que determine a paralisação total das atividades urbanísticas. Ao contrário, o voto do relator indica soluções intermediárias, voltadas à correção do planejamento urbano sem inviabilizar investimentos já realizados.

O caso de Tamandaré sinaliza uma transformação mais ampla na regulação do desenvolvimento urbano em áreas sensíveis, exigindo dos agentes econômicos não apenas conformidade legal, mas planejamento estratégico qualificado.

Em cenários como este, a antecipação é determinante. A análise de riscos e o acompanhamento das decisões passam a ser elementos centrais da viabilidade dos empreendimentos.





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