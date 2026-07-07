Planos de saúde: a conta que está arruinando a classe média

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A escalada nos preços da saúde suplementar tornou-se um gargalo crítico para o orçamento familiar no Brasil. Aplicados em patamares muito superiores aos índices oficiais de inflação, os reajustes anuais pressionam os beneficiários, que tentam equilibrar o desejo por atendimento de qualidade com a real capacidade de pagamento.

A crise do setor é agravada pela opacidade da chamada “sinistralidade”, um conceito pouco compreendido devido à falta de transparência e de acesso aos dados pelos beneficiários. Consequentemente, o encarecimento dos custos hospitalares é repassado integralmente aos usuários.

O maior risco, contudo, reside na armadilha etária: à medida que a idade avança e a saúde se fragiliza — momento em que o indivíduo mais necessita de assistência —, os saltos astronômicos nas mensalidades tornam o plano insustentável. Isso resulta na exclusão velada do idoso do sistema privado, após décadas de contribuição.

Ademais, a crise é agravada pela escassez de opções viáveis, pela inércia das empresas, por contratos leoninos e pela escalada de denúncias quanto à opacidade das informações e à negativa indevida de coberturas. Essa instabilidade põe em risco a segurança financeira dos consumidores, tornando imperativa a adoção de maior proteção jurídica e de mecanismos regulatórios mais severos.

Como resultado, a assistência privada à saúde consolida-se como um ônus crescente para a economia doméstica, suscitando preocupação contínua para aqueles que buscam assegurar o direito à saúde sem comprometer suas finanças.

A classe média enfrenta uma asfixia financeira silenciosa, ditada por uma matemática implacável. Considere uma família que compromete parte de sua renda líquida com um plano de saúde. Se os salários sobem a um ritmo modesto de 5% ao ano, mas as mensalidades disparam 22% — uma realidade dura dos contratos coletivos —, a conta fecha no vermelho.

Em dez anos, enquanto a renda acumulada cresce 55%, o custo do convênio multiplica-se por um fator de quase 6. Um plano que hoje consome 20% do orçamento familiar passará a sugar 77% dos ganhos da família. É o cenário do desespero: milhares de trabalhadores obrigados a degradar a qualidade de seus planos de saúde ano após ano, apenas para evitar a falência.

Beneficiários de planos de saúde sofrem com preços altos, atendimento ruim, negativas de cobertura e falta de transparência. Essa má prestação de serviços quebra a confiança no setor e pesa no bolso do consumidor. Diante disso, tornam-se urgentes uma fiscalização rigorosa e reformas para garantir um sistema mais justo, acessível e eficiente.

No primeiro trimestre de 2026, as operadoras de planos de saúde faturaram R$ 101 bilhões e acumularam R$ 6,3 bilhões de lucro líquido, mesmo com uma sinistralidade média de 81% (dados da ANS). A lógica desse mercado é implacável: o consumidor paga caro enquanto está saudável e, quando precisa do serviço, enfrenta burocracia, negativas de cobertura e o risco de cancelamento unilateral. No fim, a operadora sempre lucra; o cliente, apenas com a frustração.



* Professor Emérito da UFPE e membro das Academias Pernambucana e Brasileira de Ciências.





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