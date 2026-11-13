Plantar árvores não é o mesmo que recuperar uma floresta

A- A+

Milhares de mudas distribuídas, centenas de árvores plantadas, dezenas de voluntários envolvidos. Números como esses costumam acompanhar campanhas ambientais e despertar uma reação positiva na sociedade. Afinal, quem não gostaria de ver mais árvores nas cidades e nas áreas degradadas? O entusiasmo é compreensível. Mas há uma pergunta que raramente recebe a mesma atenção: o que acontece depois que essas mudas são plantadas?

A resposta importa porque plantar árvores e restaurar ecossistemas não são a mesma coisa. Embora o plantio possa fazer parte de um projeto de recuperação ambiental, ele representa apenas uma das possíveis etapas de um processo muito mais complexo.

Uma floresta não é simplesmente uma área ocupada por árvores. É um ecossistema formado por diferentes espécies de plantas, animais, fungos e micro-organismos, que interagem entre si e com o ambiente. Essas relações sustentam processos naturais, como a ciclagem de nutrientes, a dispersão de sementes, a proteção do solo e a regulação da água. Portanto, recuperar uma floresta não significa apenas recompor sua cobertura vegetal, mas favorecer o restabelecimento dessas relações e funções ecológicas.

É justamente essa complexidade que orienta a restauração ecológica. Segundo os princípios internacionais estabelecidos pela Sociedade para a Restauração Ecológica, restaurar significa auxiliar a recuperação de um ecossistema degradado, danificado ou destruído. Para isso, é necessário compreender as características do ecossistema de referência, as causas da degradação e as condições que podem favorecer sua recuperação.

A escolha das espécies é um exemplo. Plantar árvores nativas é importante, mas não basta selecionar mudas apenas com base na facilidade de produção ou na velocidade de crescimento. É preciso considerar quais espécies pertencem àquele ecossistema, como se relacionam com as demais formas de vida e se encontram condições adequadas para se desenvolver.

Há ainda um aspecto que contraria uma ideia bastante difundida: nem toda restauração ecológica depende do plantio de árvores. Em determinadas áreas, a vegetação pode se recuperar naturalmente, desde que sejam controlados os fatores responsáveis pela degradação. Em outras, o plantio é necessário para favorecer ou acelerar esse processo. A decisão deve partir das características do ambiente, e não da suposição de que plantar mais será sempre a melhor solução.

Essa distinção é especialmente relevante no Paraná, onde a conservação da vegetação nativa abrange diferentes ecossistemas, incluindo formações florestais e campos naturais. Uma área originalmente campestre, por exemplo, não deve ser tratada como uma floresta incompleta. Introduzir árvores onde elas não fazem parte da vegetação característica pode comprometer a conservação da biodiversidade, mesmo quando a intenção é ambientalmente positiva.

Os números das iniciativas ambientais realizadas no estado ajudam a compreender essa discussão. Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), o programa Paraná Mais Verde distribuiu mais de 13,2 milhões de mudas nativas entre 2019 e janeiro de 2026. O dado evidencia a dimensão da iniciativa, mas não permite determinar, isoladamente, quanto da vegetação foi efetivamente recuperado. Para isso, é necessário acompanhar indicadores como a sobrevivência das plantas, a regeneração natural e o restabelecimento de processos ecológicos.

Outro exemplo é o projeto ConservAção Araucária, desenvolvido com a participação do IDR-Paraná e da Embrapa Florestas. Em balanço divulgado em 2023, a iniciativa registrou o plantio de 25.400 mudas e a implantação de 16 unidades de referência tecnológica. Nesse caso, o plantio integra uma proposta mais ampla, que contempla a seleção de áreas, a definição de estratégias de recuperação e o acompanhamento técnico. A iniciativa ilustra como o planejamento pode orientar ações de restauração ecológica.

Isso não significa desconsiderar o valor das campanhas de distribuição de mudas. Elas podem incentivar a participação comunitária, ampliar o contato das pessoas com a natureza e estimular atitudes de conservação. Uma árvore plantada no local adequado pode trazer benefícios ambientais importantes, mesmo quando não faz parte de um projeto de restauração ecológica. O equívoco está em tratar iniciativas com finalidades distintas como se necessariamente produzissem os mesmos resultados.

A ciência oferece critérios para compreender essa diferença, mas também precisa fazer parte da forma como comunicamos as iniciativas ambientais. Celebrar o número de árvores plantadas é legítimo. Compreender o que esse plantio representa, quais objetivos pretende alcançar e como seus resultados serão acompanhados é igualmente importante.

--------------------

*Bióloga, mestre em ensino de Ciências, especialista em Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento e editora de Avaliações da Aprende Brasil Educação

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também